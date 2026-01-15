La conductora Moria Casán cuestionó el anuncio de boda de la cantante Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat durante su programa de televisión en eltrece. En una intervención directa, la diva manifestó su desacuerdo con la decisión de la artista pop y criticó la actitud reciente del comunicador.

Qué dijo Moria Casán sobre el casamiento de Lali y Pedro Rosemblat

Moria Casán expresó su total rechazo a la futura unión civil de la pareja. Durante la emisión de su ciclo televisivo, la figura del espectáculo calificó la situación como un “horror” y consultó de forma pública si la cantante perdió la razón. Según sus palabras, “una mujer empoderada y divina no requiere este tipo de compromisos formales”.

La conductora de Eltrece calificó como un horror la decisión de la artista de contraer matrimonio Collage

La conductora dirigió también sus dardos hacia el novio, a quien situó en una posición de desinterés hacia su producción. Afirmó que el conductor de Gelatina mantuvo una actitud distante y que no aceptó las invitaciones previas para asistir al piso del canal.

Casán indicó que su equipo de trabajo lo contactó en diversas oportunidades, pero el joven rechazó todas las propuestas de entrevista. “A Pedro lo tenemos en el freezer”, sentenció la diva de forma tajante frente a sus compañeros de panel y advirtió sobre la naturaleza volátil del éxito en los medios con su frase: “Calmate, bebé, que todo sube y todo baja“.

Respecto a la ceremonia, la figura de eltrece reveló una propuesta para ocupar el rol de madrina del enlace: declinó la idea de inmediato. Aseguró que la cantante cuenta con personas más cercanas en su círculo íntimo para esa función específica. Propuso participar del cortejo si fuera necesario, aunque mantuvo su postura de asombro ante la decisión de vida de su colega.

El anillo de compromiso presenta una gema rectangular de corte esmeralda en tono celeste y un diamante circular (Instagram @lali) Instagram (@lali)

Los detalles del diseño de la joya de compromiso

El anuncio de boda oficial ocurrió el miércoles pasado a través de un posteo en la red social Instagram. La intérprete compartió una serie de imágenes que confirmaron la noticia del año en el ambiente artístico. La fotografía principal mostró un anillo de oro con un estilo de vanguardia.

La pieza exhibe dos piedras preciosas de características diferentes: una gema de forma rectangular y corte esmeralda en tono celeste junto a un diamante circular más pequeño con talla brillante. Ambas piedras descansan sobre engarces cerrados que resaltan la estética moderna de la alhaja.

La pareja celebró el acontecimiento en un entorno costero. En la galería de fotos se observa a los futuros esposos con copas de espumante entre risas, besos y muestras de afecto por el paso que darán. La publicación alcanzó una viralización inmediata y recibió el apoyo de diversos colegas.

Pedro Rosemblat integra el ciclo de streaming Gelatina y mantiene una relación con la cantante desde febrero de 2024

El periodista Pepe Ochoa bromeó con la posibilidad de una fiesta multitudinaria en el estadio de River. El cantante Luck Ra, excompañero en La Voz Argentina, ofreció sus servicios musicales a cambio de una bebida tradicional. Graciela Borges sumó su aprobación con íconos de aplausos en la sección de comentarios de la plataforma digital.

El origen del romance en las plataformas digitales

La relación sentimental entre los protagonistas inició en febrero de 2024. Aquel mes, ambos decidieron blanquear su romance mediante fotos de sus vacaciones en la playa. Tiempo después, durante una charla en el ciclo Cortá por Lozano de Telefe, la artista relató cómo surgió la atracción inicial.

Indicó que le atrajo la inteligencia y el aspecto físico del conductor de Gelatina al verlo en las plataformas digitales. El contacto comenzó con un mensaje privado a través de las redes sociales tras un comentario humorístico de la joven sobre un contenido publicado por él.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.