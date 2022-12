Los amores de Agustina Cherri: flechazos, un amor incondicional y familias ensambladas

escuchar

Hace ocho años que Agustina Cherri está en pareja con Tomás Vera. Su historia de amor empezó a escribirse el día del casamiento de su mejor amiga , Marcela Kloosterboer, el 7 de noviembre de 2014. Ella era amiga de la novia y él de Fernando Sieling, el novio. Hacía algunos meses que Cherri se había separado de Gastón Pauls y no tenía ánimo de volver a enamorarse, al menos tan pronto. Sin embargo, el destino los unió y, según confesó la actriz en PH Podemos hablar, fue amor a primera vista. “Lo vi y quedé flechada. No sabía quién era y me parecía raro porque conocía a todos los amigos de Marcela, somos híper amigas, desde muy chicas. Pero con Tomás nunca nos habíamos cruzado. Nos vimos ese día y nunca más nos separamos”.

Y aclaró:” En el casamiento, a Marcela la llevaban de un lado a otro, pero en un momento se dio cuenta que algo pasaba. Se veía una ondita. Lo agarró y le dijo: ‘Mi amiga es espectacular, tiene dos hijos que no sabés lo que son. Los vas a amar’. Fue genial porque pasó todo ahí en el momento. Yo estaba separada, sola, no quería saber nada con nada y apareció. Es una persona que no tiene que ver con el medio y no quiere saber nada con esto tampoco, pero tiene un empuje enorme, me apoya y es todo lo que está bien”. Luego contó que a sus amigas les decía que Vera era “todo lo que estaba buscando”.

Después de la boda empezaron a frecuentarse y la primera vez que se mostraron en público, sin esconderse, fue en un recital de Tomás Vera, que es músico y forma parte de la banda Otro mambo. A los cinco años fueron padres de Alba (3) y en algunas semanas nacerá el segundo hijo de la pareja. Luego de saber que estaba embarazada, la actriz decidió hacer reformas en su casa y así lo compartió con sus seguidores en las redes sociales: “La tenemos desde hace muchísimo tiempo cuando yo tenía 15 años... ¡Imaginen la historia que hay en esta casa! La casa original era con ladrillo a la vista y después se hicieron las reformas. Pasé toda mi niñez, mi juventud, todos mis hijos crecieron acá y ahora se viene uno más. ¡Necesitamos más espacio! Por eso estamos agregando un cuarto, cambiando la cocina, un baño, un cuarto nuevo para los chicos. Un montón de cosas que les vamos a ir mostrando porque lo más lindo es que vivimos acá, en obra, con los niños, los perros, somos una gran familia. Veremos cómo sale todo”. Y aclaró que el bebé que espera fue muy buscado: “Con Tomás teníamos ganas y había que esperar el momento, nada más. Cuando terminó La 1/5-18 dijimos: ‘vamos a ver si se da’, y también el destino hizo lo suyo”.

Familia ensamblada

Madre de Muna (13) y Nilo (11), futo de su relación con Gastón Pauls, la actriz está orgullosa de haber podido ensamblar su familia. “Compartimos todo: cenas, encuentros, las fiestas, cumpleaños de los chicos. Tomás realmente es quien acompaña todo esto y el que lidia entre todos como mediador. Es un conciliador total”, aseguró Cherri durante su paso por LAM, el programa de Ángel de Brito. “Gasti vive en el mismo barrio que nosotros, a tres cuadras. Los chicos van y vienen en bicicleta. Y Gastón y Tomás se llevan espectacular. Muchas veces a nosotros se nos complica y Tomás le pide a Gastón si puede cuidar un rato a nuestra hija. Otras veces llego a casa y están juntos tomando mates”.

Una pareja con final difícil

Cherri y Pauls se conocieron en 2007 y tuvieron dos hijos: Muna y Nilo Archivo

Cherri y Gastón Pauls se conocieron en una fiesta de amigos en común en 2007. Empezaron a hablar y la atracción fue mutua. Un flechazo tan fuerte que a los tres meses probaron la convivencia. Estuvieron 7 años juntos, son padres de Muna y Nilo y se separaron en 2014. El actor atravesaba un mal momento, inmerso en adicciones y deudas. También se habló de infidelidades. Alguna vez se refirieron a los motivos de la ruptura, pero nunca fueron demasiado claros aunque ella se mostró siempre como un apoyo incondicional para él.

“Cuando arrancamos con Gastón yo era muy chica, aunque tampoco quiero decir que fue por eso porque en realidad no hay un solo motivo por el que una se separa. Fue realmente difícil. Yo me involucré, estudié y aprendí que es una enfermedad, cómo debe manejarse un familiar, en qué lugar ubicarse. Muchas veces me desbordaba, pero tengo que agradecerle a Dios que Gastón hoy esté bien. Fueron muchísimos años y la adicción es una enfermedad que no tiene cura”, se sinceró ella en LAM.

Y agregó: “Lo puedo decir porque estuve al lado de él y más allá de todas las cosas que se dicen, es un tipo que volvería a elegir cada segundo de mi vida. Es el tipo más leal, más sincero y más padre. Lejos, el mejor”.

El primer amor, inolvidable

Como ex pareja de Nicolás Cabré, Agustina Cherri volvió a la pantalla chica en Mis amigos de siempre Archivo

La actriz y Nicolás Cabré se conocieron cuando eran muy chiquitos, en La ola está de fiesta, pues ambos participaron del programa que conducía Flavia Palmiero . Pero se enamoraron en 2002 cuando protagonizaron Son amores. Estuvieron juntos un tiempo, con algunas idas y vueltas antes de separarse. Hace poco ella dijo en una entrevista: “A Nico lo quiero. No tengo nada malo que decir. A ver, en ese momento, sí. Nos peleábamos, nos arreglábamos y era una época de mucha exposición. Me acuerdo que con Marcela (Kloosterboer) nos íbamos camufladas a los boliches a perseguir a Cabré y a Mariano Martínez, que salía con ella. Y ellos se ponían celosos si nosotras salíamos solas”.