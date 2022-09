Agustina Cherri mostró su “pancita” de embarazada y sorprendió a sus seguidores: “¿Y si son dos?”

escuchar

Agustina Cherri viajó a Chile junto a sus tres hijos a disfrutar de unos días de descanso mientras transita su cuarto embarazo. En este contexto, le mostró a sus más de dos millones de seguidores en Instagram cómo está su panza, luego de haber anunciado su embarazo hace un mes, y sorprendió a todos con lo que creció, aunque remarcó que todavía “falta un montón”.

La actriz de Grande pa, Chiquititas, Verano del 98, entre otros éxitos que, sin dudas, marcó la infancia de una generación, está esperando su segundo hijo junto Tomás Vera y el cuarto en su vida (los otros dos son hijos de Gastón Pauls).

En los últimos días, compartió historias sobre su paso por el país trasandino junto a sus pequeños hijos en el que disfrutó de la pileta y de las instalaciones del hotel.

Agustina Cherri mostró el avance de su embarazo y sorprendió a sus seguidores Instagram: @ agustinacherriok

Cherri se sacó una foto en blanco y negro, en la que se la ve con el semblante serio y un pijama de a rayas, del cual sobresale su panza. “Y si te digo que aún falta un montón, ¿me creés?”, escribió al pie de la imagen.

La publicación, que tuvo más de 80 mil likes recibió cientos de comentarios de sus seguidores, entre ellos muchos famosos. Jimena Barón, por ejemplo, escribió: “Qué bella”; Ángela Leiva se sorprendió: “Wow” y Mercedes Funes la halagó: “Ay, qué hermosa”. Sin dudas el más original de todos fue el comentario de Malena Solda, que sugirió: “¿Y si son dos? ¡Felicitaciones! ¡Hermosa!”

Cabe recordar que sus primeros dos hijos Muna y Nilo los tuvo junto a su expareja, el actor Gastón Pauls, mientras que la pequeña Alba fue fruto del amor con Tomás Vera.

Agustina Cherri contó cómo atraviesa su cuarto embarazo

Lejos de las lágrimas televisivas que se convirtieron en su sello, Agustina Cherri está atravesando un momento de plena felicidad. La actriz está transitando su cuarto embarazo y dio detalles de cómo y cuándo se enteró de la buena noticia y cómo la recibieron sus hijos mayores, Muna, Nilo y Alba.

“Me enteré de que estaba embarazada el día de la entrega de los premios Martín Fierro. Esa mañana, antes de ir al hotel a prepararme, me hice el test y me dio positivo. Estuve toda esa noche como en una nebulosa, con una sensación extraña. Encima, después vino el premio [a mejor actriz por su labor en La 1-5/18] que no solo me dieron a mí sino al programa y a compañeros... Ese día me fui a dormir sin entender nada de nada”, le contó la actriz a Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Sobre el tiempo que esperó para dar a conocer la noticia, fundamentó: “Lo que pasa es que estoy más grande, es el cuarto bebé, y también soy más consciente de ciertas cosas que pasan... Quería estar tranquila para contarlo”, expresó.

“Este hijo fue súper buscado. Con Tomás teníamos ganas; siempre tuvimos la idea, no es algo que decidimos hace poco. Había que esperar el momento, nada más. Cuando terminó La 1/5-18 dijimos: ‘Vamos a ver si se da’, y también el destino hizo lo suyo”, explicó la actriz.