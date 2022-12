Dominique Metzger tuvo que ser atendida en un hospital en Qatar

escuchar

Entre la emoción por los triunfos de la selección argentina y el contacto con la realidad de la vida en Qatar, la periodista Dominique Metzger disfruta de la cobertura del Mundial de Fútbol, al margen de haber vivido en las últimas semanas algunos imprevistos.

Tras compartir días atrás que había sido víctima de un robo después de que le sustrajeran la billetera con sus tarjetas de crédito, dinero y documentos, la conductora de TN tuvo que ir a un hospital en Doha a causa de una dolencia que le impedía desempeñarse bien frente a las cámaras para realizar su trabajo.

Metzger sufrió una complicación de salud y tuvo que acudir a una consulta. En diálogo con LA NACION, la comunicadora contó esta mañana que ya presentó una mejoría respecto de una serie de problemas en la garganta que le provocaron una afonía y para los cuales recibió tratamiento médico.

“Es un virus”, precisó a este medio la comunicadora, aunque aclaró: “No es Covid, algo que está circulando por acá también”.

Sobre la atención recibida en el hospital público, Metzger contó a este diario: “La experiencia fue realmente diferente a lo que he vivido. Para empezar, la estructura edilicia y tecnológica es de primera línea, ultra moderna y todo impecable. Hay sector de mujeres para atenderse. Seguridad, enfermeras, médicas, camilleras, todas mujeres”.

Y continuó: “Me llevaron, post tomar la temperatura, la presión y el oxígeno, a un sector donde había otras mujeres locales esperando para atenderse. La médica me atendió ahí, en ese mismo lugar. Con unos papeles con código de barras me llevaron al sector de farmacia y ahí me entregaron todos los medicamentos para tomar, sin cobrarme nada”.

Posteo de Dominique Metzger en Instagram, en el que enseña el área exclusiva de atención médica para mujeres en el hospital de Doha https://www.instagram.com/domimetz/

Anteriormente había relatado a través de una publicación que compartió en Instagram lo que le estaba pasando: “Bueno, amigos, estoy en el hospital. Vivo experiencias yo... Estoy afónica y me vine a ver en el hospital”. Luego había detallado cómo había sido todo a través de una serie de videos en los cuales mostró el interior de las instalaciones sanitarias: “¡Viviendo otra experiencia en Qatar! Hoy viví ir al sistema de salud pública. Es todo de primer nivel, sector solo para mujeres donde trabajan solo mujeres y me dieron todos los medicamentos gratis”.

Una cobertura llena de emociones

Por otro lado, la periodista había expresado lo emocionada que estaba por la cobertura que estaba realizando en el país árabe, donde está teniendo la oportunidad no solo de informar acerca de los encuentros deportivos sino también de conocer el terreno y vivir un acercamiento con la cultura local.

“La experiencia es increíblemente espectacular. Es un contraste muy grande con nuestro país. Desde lo cultural, la vestimenta, lo gastronómico hasta el avance tecnológico que tiene Doha. Todo está pensado para el desarrollo y el crecimiento”, opinó.

También vivió por estos días otros momentos emocionantes como ser testigo del recital de Ciro y los Persas en Qatar o visitar residencias de familias locales o mantener encuentros con famosos como Susana Giménez o Claudio “Bichi” Borghi, a quien entrevistó confundiendo con un hincha más, sin percatarse de que se trataba del exfutbolista y entrenador.

Una experiencia que no pensaba vivir

En cuando al robo que sufrió durante sus primeros días en el país, la periodista se encargó de contarlo también en primera persona a través de sus redes sociales. “Bueno, experiencias qataríes. Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la policía, me mandaron hasta acá a hacer la denuncia”, manifestó en un video que subió a su cuenta de Instagram, tras darse cuenta de que se había quedado sin documentos, dinero y tarjetas.

Y agregó: “Aseguran que acá está todo vigilado y que van a encontrar a la billetera. Tenía los documentos, plata, tarjetas... Obviamente eso lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada. Así que nada, veremos qué pasa. Experiencias que uno no esperaba vivir, las vive”.

Minutos más tarde, volvió a reaparecer, pero esta vez para registrar el interior de la comisaría y su llamativo funcionamiento. “Acá estamos adentro de la estación de policía. Como detalle de ‘color’, ponele, es un sector de mujeres solamente. Me hicieron pasar a un sector de espera solo para mujeres porque está todo dividido”, dijo, al mismo tiempo que mostraba el lugar con la cámara del celular.

