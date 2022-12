Sharon Stone aseguró que su activismo contra el sida casi destruye su carrera: “No trabajé durante ocho años”

escuchar

La actriz Sharon Stone contó en el Festival de Cine del Mar Rojo, que se celebra estos días en Arabia Saudita, que su decisión de apoyar amfAR, una organización fundada por Elizabeth Taylor que se dedica a recaudar fondos para la investigación del VIH/Sida, supuso una amenaza para su trabajo. “Destruyó mi carrera. No trabajé durante ocho años. Me dijeron que si volvía a hablar de condones se eliminarían los fondos. Me amenazaron de muerte en varias ocasiones y decidí que tenía que seguir adelante”, explicó la protagonista de Casino (1995) en una charla, visiblemente emocionada, según la revista People.

La actriz y activista explicó en la misma conversación que fue una gran sorpresa para ella cuando la organización benéfica le pidió por primera vez en 1995 que reemplazase a la entonces presidenta Elizabeth Taylor en su famoso evento anual de recaudación de fondos en el Festival de Cine de Cannes. Stone discutió la propuesta con su entonces publicista, Cindy Berger, que ya le advirtió del peligro que supondría aceptarla. “Ella me dijo: ‘Si lo haces, destruirás tu carrera’. En ese momento no se te permitía hablar sobre sida. Entonces le dije: ‘Lo sé, pero lo voy a hacer, me vas a matar’. Ella respondió: ‘Y si no lo hacés, también te voy a matar” explicó la artista.

“No tenía idea de la resistencia, la crueldad, del odio y de la opresión a los que nos enfrentaríamos”, añadió Stone. A pesar de las amenazas que recibió, la actriz decidió mantener el rumbo y prometió apoyar la campaña de investigación hasta que se encontraran los medicamentos que podrían combatir el virus. “Me quedé durante 25 años hasta que tuvimos anuncios de tratamientos contra el sida en la televisión igual que habíamos tenido de aspirinas”, explicó la intérprete, que aseguró en la misma charla que no se arrepiente de haber tomado esa decisión, a pesar de los riesgos.

La artista también quiso aprovechar el momento para declararse orgullosa de muchos de los logros de la organización que lidera, señalando que antes de que se desarrollaran los medicamentos antirretrovirales para combatir el VIH, 40 millones de personas morían tras contraer el virus. “Ahora 37 millones conviven con VIH y pueden hacerlo de manera saludable”, dijo, visiblemente emocionada.

Después de una ausencia de ocho años, Sharon Stone volvió a presentar la Gala amfAR celebrada en el Festival de Cannes el pasado mayo. Su última aparición en el mismo evento fue en 2014, en la 21ª edición, cuando la organización logró recaudar 35 millones de dólares en una noche.

Además de mantener su lucha contra el VIH, desde principios de noviembre la artista afronta una lucha particular contra un tumor fibroide que le fue diagnosticado después de haber obtenido un resultado erróneo tras una primera consulta. Stone lo hizo público a través de su perfil de Instagram, donde anunció también que estará ausente entre cuatro y seis semanas para recuperarse por completo. “Otro diagnóstico erróneo y otro procedimiento incorrecto. Y con doble epidural. Después de que me empeorase el dolor, decidí pedir una segunda opinión: Tengo un gran tumor fibroide que debe extirparse”, escribió la intérprete en una historia publicado en su cuenta, en la que tiene 3,4 millones de seguidores.

EL PAIS

