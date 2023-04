Los amores de Julieta Díaz: de un fugaz romance con Luciano Castro a su nueva pareja, el ilustrador Gervasio Troche

escuchar

Aunque tuvo períodos de mucha exposición, a Julieta Díaz la incomoda hablar de su vida privada. Sin embargo, sus romances tarde o temprano se revelaron. Hace pocos días se mostró públicamente con su nuevo amor, que no es tan nuevo porque la actriz está en pareja con Gervasio Troche desde hace poco más dos años . Se conocieron en plena pandemia y por la web, ella en Buenos Aires y él, en Montevideo. Troche es argentino, hijo de uruguayos, es ilustrador, trabaja para diarios y revistas, publicó dos libros y tiene su propio blog. “Estoy muy enamorada... Estoy en pareja hace dos años con un artista uruguayo. La relación dura más a distancia, pero es duro el tema de extrañar. A veces pasan dos o tres semanas y no nos vemos”, se sinceró en su paso por PH Podemos hablar (Telefe). “Nos llevamos muy bien. Tiene una relación hermosa con mi hija, usamos mucho WhatsApp y también hacemos videollamadas. Él viene y yo voy bastante seguido porque tengo, además, un dúo de música con un músico uruguayo, entonces viajo mucho a Montevideo. Es un compañero hermoso”, aseguró ella, quien recibió la visita de su novio durante el estreno de su última película, Asfixiados.

Su amor fugaz con Tute

Julieta Díaz y Tute, un amor que duró poco Instagram

Antes de conocer a Troche la actriz estuvo en pareja durante un año con el dibujante y humorista gráfico Juan Matías Loiseau, más conocido como Tute, hijo de Caloi, que al poco tiempo de separase de Díaz se reconcilió con Pilar Vellón, su expareja y madre de sus dos hijas. Se distanciaron en mayo de 2020 y unos meses después, la actriz decía en notas radiales: “Es verdad, nos separamos. Está todo bien. Él es una buena persona y las relaciones muchas veces tienen eso, que por momentos uno se encuentra con otra persona, pero después se desencuentra, y a nosotros nos pasó eso”.

En esta oportunidad también le costó contar que estaba en pareja y cuando le preguntaban sobre el tema ella contestaba: “Estoy conociendo a alguien”. En una nota con el programa El espectador de CNN Radio había detallado cómo se conocieron: “No es fácil engancharte con alguien después de diez años de matrimonio, pero siempre está bueno compartir. Me mandó un mensaje por WhatsApp, él me buscó. Tiene hijos también”. Y había aclarado entonces: “No estoy pensando en ensamblar familias, pero está bueno que puedan comprender tu situación porque los que tenemos hijos a veces somos un poco prejuicios con los que no tienen”.

Además decía por esos años que no tenía ganas de volver a enamorarse, al menos por un tiempo: “La cuarentena es difícil y siempre que una relación se termina hay un duelo y por supuesto que es doloroso, pero la verdad que está bueno poder estar sola, mirarse un poco al espejo y encontrase con una misma. Hace bastante tiempo que no estoy sola, así que me va a venir bien”. A los pocos meses de esta separación conoció a Troche.

Casada con una hija

Julieta Díaz y su exmarido Brent Federighi Hola!

La relación más larga de Julieta Díaz fue con Brent Federighi, el padre de su hija Elena Antonia. Se conocieron en 2007, él es un empresario norteamericano y a pesar de algunos tropiezos con el idioma, se enamoraron y al año se fueron a vivir juntos. “Nos comprometimos en septiembre y estamos muy felices. De a poquito vamos avanzando con los preparativos para la boda”, contaban en ese entonces. Ese día llegó en noviembre de 2011 cuando se casaron en el registro civil de la calle Uruguay con una ceremonia en castellano y en inglés. “Estoy muy feliz, Brent es el hombre de mi vida”, dijo.

Padres de Elena Antonia, que nació en 2014, la pareja se divorció en 2018 . Actualmente, Diaz y Federighi mantienen una muy buena relación y cumplen un pacto a rajatabla: la tenencia compartida de su hija. “Estamos una semana cada uno con ella, para no andar moviéndola tanto. Nos repartimos así y estamos bien; él es un gran compañero de crianza, y se hace cargo de su 50 por ciento, como corresponde. Es un padre que se ocupa de su parte”.

Además contó en Corta por Lozano: “Una separación es fuerte porque habías armado un proyecto y hay que reacomodar la cabeza, reformular la familia y la vida. Con el papá de Elena nos llevamos muy bien, somos muy respetuosos y tenemos algo que está buenísimo que es facilitarle la vida al otro, no hacérsela más difícil. Nos peleamos, obvio, pero menos que cuando estábamos juntos. Nos acompañamos muy bien y nos apoyamos”.

Elena Antonia nació el 13 de diciembre de 2014 con parálisis cerebral. La actriz tardó un largo tiempo en contarlo. “No se cura, pero se puede tener un nivel de vida y de cotidianidad más fácil o menos fácil porque hay diferentes grados de parálisis cerebral. Puede ser algo muy leve o una cuadriplejia. Es algo de por vida, es una prueba que ella tiene, pero está bárbara. En la cuarentena pude estar muy presente y aprendí a jugar con mi hija de una manera más relajada. Bajé exigencias respecto al juego. Simplemente es estar presente y jugar con lo que uno pueda”, sostuvo en una entrevista. Y también le dijo a LA NACION: “Mi hija es maravillosa, aprendo de ella, la disfruto”.

Luciano Castro y un amor de juventud

Andy Kusnetzoff incomodó a Luciano Castro y Julieta Díaz por su relación

La actriz conoció a Luciano Castro en la tira Campeones de la vida y tuvieron un romance tan fogoso como fugaz. Después volvieron a cruzarse en Valientes y otra vez hace apenas tres años en Pequeña Victoria. “Fuimos novios, pero salimos poco tiempo. Éramos re jóvenes, teníamos 20 años”, contó ella en PH Podemos hablar el día que también estuvo como invitado Castro quien detalló: “Fue una aventura, compartíamos la pasión por el teatro; ella siempre fue una gran estudiante y a mí me gustaba estudiar y éramos muy compañeros”.

“Mirábamos juntos las películas de Marlon Brando y yo lo esperaba en casa con los ravioles”, rememoró Diaz entre risas y sumó: “Cuando nos separamos pudimos sostener un vínculo de amistad. Nos queremos mucho y por eso también trabajamos muy bien juntos”.