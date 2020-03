Los consejos de Ron Wood para los adictos en cuarentena

A sus 73 años, Ron Wood comparte lecturas con las personas que sufren adicciones

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de marzo de 2020 • 18:39

"Buenos días, soy Ronnie y soy adicto. Por eso voy a compartir con ustedes algunas lecturas de mis libros" en estos días de aislamiento social a causa del coronavirus . Con estas palabras, Ron Wood , el mítico bajista los Rolling Stones , compartió con sus seguidores consejos para las personas que, como él, sufren algún tipo de adicción .

El músico es consciente de que el reclutamiento y la no asistencia a las reuniones de grupos de ayuda para superar estas problemáticas, como Alcóholicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, puede dar lugar a recaídas que podrían verse acrecentadas en la actual situación de cuarentena.

Por ello, el rockero se dirigió a estas personas a través de su cuenta de Twitter con el deseo de que no se desvíen "del camino de la recuperación". Así, en un video, el músico da lectura a extractos de varios libros que lo ayudan cuando él no puede asistir a los encuentros grupales.

"Para aquellos que están en grupos de tratamiento y que no podrán asistir a las reuniones a causa del aislamiento por el coronavirus, espero que estas lecturas les ayuden tanto como a mí", dijo. Sentado al sol en lo que se supone que es su jardín en una de sus residencias británicas y vistiendo gafas y jeans, Ronnie lee en línea uno de los títulos.

"Voy a hablar de esperanza. Le hablo a mis amigos y a mí mismo. La esperanza es creer que lo bueno llegará incluso en tiempos difíciles y no dejará que lo malo pase. No importa cuán temerosos estemos, el poder superior está con nosotros. No estaremos solos de nuevo. No nos daremos por vencidos. Esperanzarse es creer en nosotros mismos", expresó.

El músico, de 73 años y padre de dos gemelas , le dijo a la revista The Mail On Sunday's Event hace unos años que se preguntaba si ya era hora de abandonar los vicios cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón, enfermedad de la que pudo recuperarse tras ser sometido a una operación de extirpación del tumor, en 2017.