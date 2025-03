Los días de Jorge Martínez, tras haber sido dado de alta y en medio de rumores de casamiento

A dos meses de haber sido dado de alta luego de un intento de suicidio cuando vivía en la Casa del Teatro, Jorge Martínez se encuentra recuperándose favorablemente, rodeado de su familia y de una amiga mexicana que conoció en los 90 cuando vivió en ese país por trabajo. En diálogo con LA NACIÓN, su hija Ágata Martínez Gramajo contó detalles de la salud del actor.

“Una vez que tuvo el alta (9 de enero) se mudó a un departamento en el que vive aún hoy y está mucho mejor, tranquilo, con ganas de hacer cosas”, aseguró y contó que justamente visitó a su papá el pasado lunes feriado, con sus dos hijos Vicente y Amapola. Al respecto, celebró: “¡Lo vimos bien!”.

Por otro lado, confirmó que su papá ya terminó el tratamiento médico y que se prepara para viajar pronto a México. El galán de ciclos como La extraña dama, Manuela o Soy Gina, mantiene una amistad muy fuerte con Daphne, una mexicana que conoció en los 90 cuando por trabajo estuvo viviendo allí y que fue crucial en los últimos meses del actor. “Es una amiga de hace muchísimos años. Se reencontraron a partir de un viaje que hizo ella y estuvo muy presente durante el tiempo que duró la última internación de papá”, contó Martínez Gramajo al respecto.

Justamente a partir de la amistad que une al actor con la mexicana, comenzaron a circular en las últimas horas versiones de casamiento. La hija de Martínez prefirió no hacer declaraciones al respecto, ya que entiende que es algo que en todo caso deberá hablar su papá, aunque por estos días él prefiere no hacer declaraciones en los medios y evitar la exposición.

Años difíciles

Los últimos años en la vida del actor fueron muy difíciles Captura de video

Desde hace unos años, el protagonista de La carpa del amor, Expertos en pinchazos, Hotel de señoritas y Comandos azules entre otras más de veinte películas, estuvo viviendo en la Casa del Teatro. “Nosotros lo cuidamos muchísimo, pero creo que está pasando por una depresión”, dijo Linda Peretz, presidenta del hogar en diciembre luego de que se hiciera público que el actor había intentado suicidarse.

Tras aquel episodio, el 29 de diciembre del año pasado, fue internado en el Hospital Rivadavia: “Estuvo varios días y después de estudios clínicos, psicológicos, neurológicos y psiquiátricos, recibió el alta clínica y la derivación a esta clínica psiquiátrica para continuar evaluándolo”, explicaba su hija en ese momento sobre el traslado de su padre al Centro Asistencial Neuropsiquiátrico Ducont, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Días más tarde, el 9 de enero, fue dado de alta y se fue a vivir “al departamento de una amiga”, según había indicado su hija.

Martínez había ingresado a la Casa del Teatro, ubicada en el edificio del teatro Regina, en 2023. “Tuvo unos problemas de salud que le impidieron seguir trabajando, por lo que se anotó en una lista de espera para poder entrar a la residencia y ahora ya está más tranquilo y bajo la mirada y la atención de su hija, que es quien más presente está”, había contado Marcelo Polino en aquel momento.

El artista ya había tenido problemas de depresión debido al duelo que atravesó por la muerte de su madre en 2016 y a la falta de trabajo. “Llamé a muchos productores y ninguno respondió. Pensé que era momento de dejar mi profesión. Pensé en quitarme la vida, era algo que se me cruzaba por la cabeza. Fue un golpe muy fuerte, estaba realmente mal, pero me di cuenta de que no podía seguir así”, contó hace varios años en Intrusos.

Nieves Otero Por

Temas Jorge Martínez