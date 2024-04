Los dichos de Norberto Marcos sobre Fátima Florez y una teoría sobre el motivo de su abrupta separación de Javier Milei

Escuchar

El viernes por la noche, en medio de su viaje a Miami, Javier Milei decidió usar su cuenta de X para dar un anuncio sobre su vida personal: contó, en un posteo, que su relación amorosa con Fátima Florez había llegado a su fin . El mensaje lo escribió luego de encontrarse con la humorista, quien había viajado hasta la ciudad costera de los Estados Unidos para disfrutar de un breve encuentro con el mandatario. Mientras tanto, en Buenos Aires, un notero de Socios del espectáculo fue a buscar a Norberto Marcos, la expareja de la artista, para conocer su opinión sobre la noticia. “No sé si es el final o no es el final porque, viste cómo es esto, ¿no?”, expresó.

Marcos y Florez se separaron en marzo del año pasado después de más de 20 años juntos. En ese momento, comenzaron los rumores sobre un romance entre la imitadora y Milei, noticia que se confirmó en agosto de ese mismo año.

Fátima Florez comenzó a salir con Milei luego de separarse de Norberto Marcos Archivo

“¿Te enteraste la noticia? Se separaron Fátima y Milei”, arrancó el cronista su charla con Norberto, quien detuvo su auto y bajó la ventanilla para atender a la prensa. “Sí, sí. Pero sinceramente no sé absolutamente nada. No tengo nada para aportar porque no sé nada. Sé lo mismo que saben ustedes”, reaccionó el productor, con una risa nerviosa sobre el final de la frase.

“¿La pensás llamar? ¿Cómo están las cosas entre ustedes? ¿Hubo abogados?”, siguió el periodista. “No, no. Es un problema de ellos. Yo no tengo absolutamente nada que ver, ni estoy enterado de absolutamente nada, así que no”, aclaró, categórico. Por último, cuando le preguntaron qué pensaba de los rumores que aseguran que en realidad fue una relación arreglada para la campaña electoral, Marcos volvió a desentenderse del asunto. “Realmente no es un tema mío. Ya es un tema de ellos que a mí realmente no me incumbe . Y además no tengo ningún tipo de información, así que no puedo hablar de algo que no sé y que no me interesa”, completó.

Antes de despedirse, el exmarido de la humorista contó que está “muy bien, muy ocupado, abocado a todo lo que es el trabajo”. Además, aprovechó para disparar, aunque de manera velada, un palito para su ex. “No sé si es el final o no es el final porque ¿viste cómo es esto, no? Son todas noticias que uno nunca sabe cuál es verdad, cuál es mentira”, sentenció cuando le preguntaron si Fátima y Milei podrían volver en poco tiempo. “¿Decís que puede llegar a ser una campaña o parte de un movimiento para distraernos de otras cuestiones?”, preguntó el cronista. “En esta Argentina de hoy todo puede ser” , sentenció el productor.

Una teoría sobre el fin

Luego de compartir la nota con Norberto Marcos, Matías Vázquez dio algunos detalles sobre la ruptura entre la artista y el Presidente. Según el periodista, el final se precipitó durante el viaje oficial de Milei a Miami. La actriz, según repasó, llegó a la famosa ciudad de la Florida el 8 de abril. Al aeropuerto la fue a buscar un transfer, que la llevó hasta un departamento privado ubicado en Hollywood Beach. “Ese departamento no le gustó a Fátima, Ahí comienza un conflicto”, explicó.

Al día siguiente, continuó Vázquez, Florez se fue de shopping. En ese momento se da “el primer contacto”. “La llaman por teléfono para decirle que no haga posteos, que no haga publicaciones, que no haga historias de sus movimientos en Miami. Ya le empiezan a limitar la vida. ¿Quién era? La cúpula que acompañaba a Milei”.

Según el relato de Vazquez, Fátima y Milei se encontraron el miércoles 10. “Tenían el homenaje al Holocausto y ahí arranca el conflicto. Una historia que subió Fátima Florez, en donde se puede ver a “la jefa”, Karina Milei, a Milei y a ella. Ella intercede en un beso y un abrazo con la figura de Milei en un acto que era protocolar. Y eso fue el punto de quiebre que no le habría gustado al Presidente”, reveló Vázquez. Un día después, en una reunión entre ellos, “acordaron el fin”, cerró.

Fátima Florez acompañó a Milei en varios actos oficiales Captura

En ese momento, Rodrigo Lussich agregó su información a las versiones de Vázquez. “En el entorno del Gobierno lo que se dice es que molestó la presencia de Fátima en Miami porque no había sido acordada con ellos. Más allá de todos los reclamos que le hacía como novia y todos los reproches. Por algo fue todo tan intempestivo. Como suele ser en el mundo Milei”, explicó. “Ella forzó el viaje para poder encontrarse con él”, agregó por su lado Mariana Brey.

