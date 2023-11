escuchar

La guerra entre la familia Spears pareciera no tener tregua. Sin embargo, en las últimas horas, la hermana menor de Britney, Jamie Lynn, salió a dar nuevas declaraciones en donde insiste que nunca le “quitó nada” a la princesa del pop y que hablan entre ellas con normalidad.

La rubia, que hoy es parte del reality show I’m a Celebrity...Get Me Out Of Here, aseguró que la cantante de “Toxic” ha sido una “buena hermana mayor” y que a pesar de los años que tienen todavía “se pelean”.

“ Es una buena hermana mayor, lo es. Y sí, la quiero ”, dijo Jamie Lynn, de 32 años, durante el episodio del sábado del reality. “ Ella y yo nos peleamos, el mundo entero lo ha visto, pero he aprendido a no hablar de estos temas públicamente. Igual, ¿saben qué?, las familias se pelean, solo que nosotros lo hacemos un poco mejor que el resto de las personas ”, añadió.

Cuando su compañero de equipo, Sam Thompson, sugirió que todas las familias tienen sus peculiaridades, la exestrella de Nickelodeon aseguró: “ Ella y yo hemos tenido una historia de vida muy complicada. Hemos tenido circunstancias muy complicadas y ambas hemos tenido que lidiar con ellas de diferentes maneras ”.

Jamie Lynn y Britney Spears Collage

“ A veces nos desquitábamos la una con la otra cuando quizá no debíamos. Yo he sido la única persona en su vida, y ella puede corroborarlo, que nunca le ha quitado nada”, declaró. “He sido la única persona en su vida que siempre ha dicho: ‘Solo quiero ser tu hermana’ ”.

La joven reflexionó sobre cómo fue para ambas crecer bajo el ojo público, algo que no todos experimentan. “Hemos tenido una vida muy rara y eso es algo que no se lo podemos explicar a mucha gente. Pero al final del camino sé que esa es mi familia, y los quiero”, afirmó.

Jamie, que está grabando el reality show en la selva australiana, también habló sobre la relación que mantiene con sus sobrinos, Sean Preston, de 18 años y Jayden James, de 17, fruto de la relación entre Britney y Kevin Federline.

“¿Te llevás bien de verdad con los hijos de Britney? ¿Sos como la tía copada? ¿Crees que te están viendo en este programa?”, le preguntó Thompson durante la íntima charla que compartieron. “Sí, son preciosos y son muy dulces. No podrían ser mejores chicos”, respondió la protagonista de Zoey 101, antes de volver a hablar de su hermana.

“Me imagino que debe estar preocupada por mí en este momento”, aseguró. “Creo que probablemente me esté controlando mucho y pensando: ‘¿Por qué hace eso?”, continuó y reveló que antes de viajar al país de Oceanía habló con su hermana al respecto. “Me preguntó: ‘¿De verdad vas a hacerlo?’. Y yo le dije: ‘Voy a ir a Australia a ver qué tal’”, recordó.

Esta no es la primera vez que Jamie Lynn hace referencia a su hermana durante el reality. “La amo”, dijo durante una charla con otro de los concursantes, Fred Sirieix. “Cualquier cosa que hiciera mi hermana siempre me parecía lo mejor”, añadió.

Estas declaraciones parecieran ponerle un paño frío al enfrentamiento entre ambas hermanas, luego de que Britney se enojara tras la publicación del libro autobiográfico de Jamie Lynn. “Jamie Lynn, te felicito, nena. Lograste desbloquear otro nivel de bajeza. Nunca estuve cerca de vos con un cuchillo ni tampoco se me hubiese ocurrido hacer algo así”, escribió la cantante en su momento, desmintiendo una de las historias contadas por la actriz. “Felicitaciones por hacerle conocer a tu hermana mayor el concepto de ‘caer cada vez más bajo’, porque esta vez te lo ganaste, bebé“, añadió enojada.

“Sé que trabajaste duro por tu vida y lo que lograste es increíble. Pero creo que vas a estar de acuerdo conmigo en el hecho de que nuestra familia nunca fue ni remotamente tan dura con vos como lo fue conmigo. Lo que papá me hizo es algo que ni siquiera le hacen a los criminales. Así que cuando vos te sentás y actuás completamente distante con lo que me ha sucedido, me resulta honestamente insano”, disparó en aquel entonces Britney.

LA NACION