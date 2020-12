Tina Turner, quien el 26 de noviembre cumplió 81 años, contó cómo su marido Erwin Bach cambió su vida Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

3 de diciembre de 2020 • 15:15

Tina Turner, una verdadera leyenda de la música, cumplió hace una semana 81 años y se muestra más activa que nunca. La cantante está promocionando su flamante libro, Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good, en el que se explaya sobre lo importante que ha sido en su vida la relación con su marido, el productor alemán de 64 años, Erwin Bach.

Ambos se conocieron en 1986, pero se casaron 27 años más tarde, en 2013. Actualmente, residen en Zúrich, Suiza. "Nos brindamos mutuamente libertad y espacio. Somos individuos, y al mismo tiempo somos una pareja", escribe Tina en su nuevo trabajo, y destaca cómo Bach la acompañó a lo largo de los años con respeto a su profesión.

"Erwin es una fuerza de la naturaleza, nunca se sintió intimidado por mi carrera, mi talento o mi fama. Me muestra que el amor verdadero no necesita que mi luz se apague para que la de otro pueda brillar. Por el contrario, somos las luces de nuestras respectivas vidas, y queremos brillar juntos", remarca Turner en su libro.

La artista, una década antes de conocer a su segundo marido, vivió una relación abusiva con Ike Turner, el fallecido músico con quien formó un dúo a comienzos de los 60 que fue un cimbronazo en la historia de la música. Si bien Tina reconoció hace unos años haberlo perdonado, ahora remarca el valor que tiene su vínculo con Bach.

Turner y Bach se casaron en 2013 Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

"Enamorarme de Erwin fue salir de mi zona de comodidad, implicó estar abierta a los regalos inesperados que la vida tenía para ofrecerme", escribió. "El día que lo conocí, en un aeropuerto de Alemania, estaba demasiado cansada y preocupada como para prestarle atención a ese joven ejecutivo de la música que me estaba dando la bienvenida. Sin embargo, cuando advertí su presencia, la conexión emocional fue instantánea. Mi prioridad pasó a ser conocer a Erwin. En ese encuentro simple se gestó una larga y hermosa amistad, y con él tuve mi único verdadero matrimonio", añadió la cantante quien, cuando sufrió una falla en sus riñones en 2017, tuvo como donante a su marido.

"Soy feliz de poder decir que gracias a mi amado esposo tuve el regalo de la vida, gozo de buena salud, y disfruto de cada día; espero con este libro poder darles pequeños regalos a ustedes para sus vidas", añadió una de las grandes leyendas musicales en un mensaje dedicado a sus fans.

