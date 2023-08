escuchar

Después de un noviazgo de cuatro años, Zooey Deschanel y Jonathan Scott han decido dar un nuevo paso en su relación. La actriz y el presentador de Hermanos a la obra se comprometieron y compartieron una imagen del emocionante momento en las redes sociales.

Scott le propuso matrimonio a la actriz el pasado fin de semana durante un viaje familiar a Escocia, según informó la revista People. La pareja confirmó también la noticia en Instagram al publicar una imagen de ambos anunciando su futuro enlace: “Para siempre comienza ahora” , expresaron en un posteo conjunto.

En la imagen compartida por los novios, se ve a la estrella de New Girl enseñando el anillo de piedras mientras ambos sonríen emocionados. Según confirmó la revista, los dos hijos de Deschanel, Elsie de 8 años y Charlie, de 6, jugaron un papel en el especial momento de pedida de mano, que tuvo como escenario el agreste paisaje escocés al pie de un castillo de piedra.

Cabe señalar que Escocia tiene un significado especial para Jonathan, puesto que su padre, Jim, emigró de ese país a Canadá cuando era adolescente. Por este mismo motivo, en la boda de su gemelo Drew en 2018 los hermanos dedicaron otro guiño a sus orígenes familiares al vestir ambos faldas escocesas durante la ceremonia.

La historia de amor

Scott y Deschanel se conocieron en 2019 mientras filmaban un segmento de Carpool Karaoke de James Corden con sus respectivos hermanos, el gemelo de Scott, Drew, y la hermana de la intérprete, la actriz Emily Deschanel.

La primera vez que se los vio juntos fue ese mismo año agarrados de la mano mientras salían a cenar en el mes de septiembre. A los pocos días, confirmaron su relación cuando asistieron a una grabación del programa Dancing with the stars.

Los protagonistas de la historia oficializaron finalmente su romance en Instagram en octubre durante una cita a los Estudios Universal con motivo de la noche de Halloween, junto a con Drew y su esposa, Linda. Zooey compartió una foto grupal de aquel encuentro junto a personas disfrazadas del parque temático, en donde se ve a Jonathan sostener en brazos a la actriz.

En 2020, Deschanel participó de un programa de los hermanos Scott, en donde los famosos ayudaban a renovar casas. Dos años después, la pareja compartió fotos de su casa recientemente renovada en Los Ángeles en una nota para la revista Reveal.

La pareja fortaleció aún más su vínculo durante la cuarentena en tiempos de pandemia cuando disfrutaron de los momentos de encierro compartiendo música, juegos y diversión con sus fans en las redes sociales.

En una reciente entrevista que Scott realizó con su hermano Drew para su sitio web, el conductor de Hermanos a la obra se sinceró sobre el inicio de la relación con Zooey y habló del vínculo con sus “hijastros”, Charlie y Elise, nacidos fruto de la relación anterior de la actriz con el productor Jacob Pechenik.

El presentador contó que le duele cuando los niños no lo llaman “papá”. Sobre ello mencionó: “No podían decir ´pá´ porque así es como llaman a su abuelo, aunque en un momento tratamos de cambiar la narrativa y lograr que me llamaran papá, pero no lo aceptaron”, expuso la estrella del canal Discovery Home & Health en referencia a como cariñosamente en los Estados Unidos se llama a los abuelos.

“Tienen a su papá y tienen una gran relación con él, así que él es papá”, explicó utilizando la palabra ´dad´, que en inglés significa papá. De inmediato, reveló cómo solucionaron los chicos el asunto: “Eventualmente, se les ocurrió ‘mi Jonathan’”. “Entonces, cada vez que cuentan una historia, dicen: ‘Está papá, está mamá, y él es mi Jonathan’”.

Finalmente, el conductor explicó que, pese a las dificultades que como familia ensamblada debieron afrontar en un principio, con el tiempo todo se acomodó. “Trabajé en expresarles mis sentimientos y las cosas que me hacen sentir triste y feliz. Creo que es bueno que los niños sepan que los adultos también tienen sentimientos”, contó.

LA NACION