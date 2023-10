escuchar

Después de anunciar su compromiso a mediados de agosto, Zooey Deschanel y Jonathan Scott abrieron las puertas de su intimidad. El presentador y la actriz revelaron detalles del vínculo de cuatro años que los une y contaron anécdotas que se remontan al comienzo de la relación.

En diálogo con la revista People, la famosa pareja dio a conocer un episodio que atravesó en el marco de sus primeras citas, cuando se enviaban mensajes de forma ininterrumpida y mantenían un contacto permanente en sus comunicaciones.

Un día, Scott simplemente dejó de responder, acción que fue interpretada por la estrella de New Girl no solo como un gesto de indiferencia sino como una posible demostración de que su nuevo interés amoroso estaba manteniendo posiblemente alguna otra relación sentimental. “Creo que hablábamos o nos enviábamos mensajes de texto todos los días, y todavía lo hacemos a diario desde que nos conocimos, excepto la vez en que viajé a las Montañas Rocosas, donde no había cobertura telefónica”, contó el conductor de Hermanos a la obra.

Scott explicó que en ese momento Zooey “pensó que simplemente la estaba ignorando” porque no respondía a sus mensajes. Scott apuntó, sin embargo, que, “unos tres días después”, quien sería su futura esposa recibió inmediatamente respuesta ni bien él abandonó el lugar. “Había grabado un video donde le enseñaba el paisaje de las Montañas Rocosas [que musicalizó] con una canción que ella me había enviado”, relató el presentador. Tras ello, nada volvió a separarlos. “Literalmente, hemos hablado todos los días desde entonces”, remarcó Scott.

La pareja se conoció en 2019 mientras filmaba un segmento de Carpool Karaoke, de James Corden, con sus respectivos hermanos, el gemelo de Scott, Drew y la hermana de la intérprete, la actriz Emily Deschanel. En el episodio, ambos se muestran cantando una mezcla de la canción “Baby It’s Cold Outside” (interpretada por Deschanel en Elf) y “Baby One More Time”, de Britney Spears.

Su primera cita fue en un sala de juegos de escape, una de las actividades favoritas del presentador. “En realidad, yo nunca había ido a una y él insistía en lo mucho que le gustaban”, contó la actriz a la revista People sobre aquel inicial momento compartido.

La primera vez que se los vio juntos fue ese mismo año, en septiembre, agarrados de la mano mientras salían a cenar. A los pocos días, la pareja confirmó su relación cuando asistió a una grabación del programa Dancing with the Stars.

Ambas celebridades se comprometieron en agosto durante un viaje a Escocia. A través de Instagram, los dos mostraron una imagen del emocionante momento en el que Scott le pidió la mano a Zooey. “Para siempre comienza ahora”, expresaron en un posteo conjunto. En la imagen compartida por los novios, se ve a la actriz mostrando el anillo de piedras mientras ambos sonríen emocionados.

Según confirmó la misma revista en ese momento, los dos hijos de Deschanel, Elsie, de 8 años y Charlie, de 6, fruto de su relación con su exmarido, el productor Jacob Pechenik, jugaron un papel en el especial momento, que tuvo como escenario el agreste paisaje escocés al pie de un castillo de piedra.

Scott, que también ha estado casado anteriormente, contó en una reciente entrevista detalles acerca del vínculo con los hijos de su pareja y dijo que “le duele” cuando los niños no lo llaman “papá”. “No me podían decir ´pá´ porque así es como llaman a su abuelo, aunque en un momento tratamos de cambiar la narrativa y lograr que me llamaran papá, pero no lo aceptaron”, expuso en referencia a como cariñosamente en los Estados Unidos se llama a los abuelos.

“Tienen a su papá y tienen una gran relación con él, así que él es papá”, explicó Scott, a la vez que reveló cómo solucionaron los chicos el asunto: “Eventualmente, se les ocurrió ‘mi Jonathan’”. “Entonces, cada vez que cuentan una historia, dicen: ‘Está papá, está mamá, y él es mi Jonathan’”. El conductor explicó que, pese a las dificultades que como familia ensamblada debieron afrontar en un principio, con el tiempo todo se acomodó. “Trabajé en expresarles mis sentimientos y las cosas que me hacen sentir triste y feliz. Creo que es bueno que los niños sepan que los adultos también tienen sentimientos”, contó.

