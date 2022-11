Los impactantes looks de Sarah Jessica Parker y Emma Stone en pleno rodaje

escuchar

And Just Like That, la serie reboot de Sex and the City, fue renovada para una segunda temporada y su protagonista Sarah Jessica Parker fue capturada por los flashes luciendo un impactante look mientras grababa escenas de la nueva entrega de la serie en el West Village de Nueva York.

And Just Like That sigue a Carrie (Parker), Miranda (Nixon) y Charlotte (Davis) en su vida y sus relaciones amorosas a los 50 a√Īos. Amor, amistad y conflictos fueron una constante durante la primera temporada . Adem√°s de las protagonistas, la serie cont√≥ con un elenco conformado por Sara Ram√≠rez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler, entre otros, que aun no se sabe si volver√°n para esta segunda entrega.

Sarah Jessica Parker, indiscutida "fashion icon" del cine y la televisión Mega/The Grosby Group

Sarah Jessica Parker y Kristin Davis, elegantísimas, fueron captadas en el set en la Ciudad de Nueva York mientras filmaban juntas una escena con el bulldog de Charlotte, llamado Richard Burton, en la entrada del histórico departamento de Carrie Bradshaw de la saga original de Sex and the City.

Carrie y Charlotte como en los viejos tiempos: Davis y Parker fueron captadas grabando una escena en el viejo departamento de Carrie de Sex and the City, en el West Village neoyorquino TIDNY-30

Otra de las actrices que se encuentra en pleno rodaje es Emma Stone , que est√° trabajando en un nuevo personaje para la pel√≠cula AND de la que poco trascendi√≥. Las grabaciones tienen lugar en Nueva Orleans, Luisiana y si bien los detalles del largometraje se mantienen bajo estricto secreto, los flashes capturaron a Stone con sangre goteando de su boca, el cabello muy despeinado, una remera sucia, pantalones cortos y sandalias, presentando as√≠ alg√ļn adelanto sobre lo que puede llegar a venir con su interpretaci√≥n.

Emma Stone, en pleno rodaje y "ensangrentada" Mega/The Grosby Group

Su apariencia desalineada contrasta marcadamente con lo glamorosa que habitualmente luce Stone y, claro est√°, a a√Īos luz de su papel como Cruella.

Emma Stone, en pleno rodaje de su nuevo film Mega/The Grosby Group

La estrella de La La Land fue capturada por los flashes mientras caminaba junto al director Yorgos Lanthimos. Ambos parecían estar intercambiando ideas sobre el enigmático largometraje que también estará protagonizado por Jesse Plemons, Willem Dafoe y Margaret Qualley.

Emma Stone, sonriente y distendida en un alto del rodaje Mega/The Grosby Group

La actriz oriunda de Arizona fue en reiteradas ocasiones considerada una de las m√°s queridas y reconocidas de Hollywood y este domingo 6 de noviembre aprovech√≥ para celebrar sus 34 a√Īos. Las c√°maras de los paparazzi tambi√©n la retrataron, d√≠as atr√°s, entrando a un Starbucks en Nueva York, en busca de un caf√© helado. Eso s√≠, luci√≥ una gorra con la que intent√≥, sin √©xito, ocultarse de las

Emma Stone pasa por Starbucks para tomar un café helado en la ciudad de Nueva York; Emma se esconde debajo de una gorra de béisbol de Ralph Lauren y lleva un abrigo cruzado con zuecos Splash News/The Grosby Group

En 2017, fue la actriz mejor paga del mundo, fruto de su actuaci√≥n en la multipremiada La La Land, pel√≠cula en la que comparti√≥ protagonismo con Ryan Gosling. Este musical, uno de los √ļltimos grandes √©xitos del g√©nero en el cine de Hollywood, narra la historia de una pareja que se ama profundamente, pero que tambi√©n tiene sue√Īos dispares. Stone recibi√≥ numerosos premios por sus interpretaciones, entre ellos un Oscar, un BAFTA, y un Globo de Oro a mejor actriz, por su desempe√Īo en La La Land.

LA NACION