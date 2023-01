Los looks de la semana: de la pose inoxidable de Lenny Kravitz al total denim de Dakota Johnson y el sensual vestido de Jennifer Lopez

escuchar

Premieres, desfiles, festivales, premiaciones y actos benéficos... Hollywood nunca para y ¡las celebrities tampoco! Esta semana, la agenda de los famosos estuvo bastante movidita con el estreno del nuevo film de Prime Video -protagonizado por Jennifer Lopez-, la presentación de Juego Perfecto (el proyecto escrito y dirigido por Russell Crowe) y el lanzamiento de la tercera temporada de Truth Be Told (serie producida por Reese Witherspoon). También, se llevó adelante la avant premiere de Quizás para siempre, la comedia romántica de Emma Roberts que llegará a la pantalla argentina a mediados de febrero, y la apertura del Festival de Cine de Sundance, en la que estuvo presente Dakota Johnson.

Entre tanto evento y alfombra roja, las estrellas aprovecharon para sacar a pasear sus guardarropas y marcar tendencia con sus outfits. Del sensual vestido de JLo al canchero atuendo de Richard Gere, te mostramos los looks que fueron furor esta semana.

Josh Duhamel, Jennifer Lopez y el director Jason Moore en la presentación de Una boda explosiva, la nueva propuesta de Prime Video; el evento se llevó a cabo el pasado miércoles en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles EMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Lopez resaltó sus curvas con este glamoroso modelo transparente en tonos nude. Íntegramente adornado con lentejuelas y pedrería, el vestido dejó ver un lazo amarillo brillante que la actriz ató en su cintura. Stilettos plateados y un clutch del color del lazo complementaron su look EMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con intenciones de que su vestido sea el gran protagonista, la cantante recogió su cabello en un elegante moño y usó un make up súper natural; los aros de plata y diamantes colgantes sumaron elegancia a su look. FREDERIC J. BROWN - AFP

Su coprotagonista Josh Duhamel también lució muy elegante sobre la alfombra roja: el actor eligió un traje negro al que combinó con camisa y corbata gris FREDERIC J. BROWN - AFP

La actriz Jennifer Coolidge optó por un vestido drapeado al cuerpo que complementó con stilettos negros FREDERIC J. BROWN - AFP

En el film de Prime Video, Coolidge -que acaba de ganar un Globo de Oro por su labor en la miniserie The White Lotus- interpreta a Carol Fowler FREDERIC J. BROWN - AFP

El cantante Lenny Kravitz también es parte de este elenco estelar; fiel a su estilo, el rockero lució campera de cuero, pantalones oxford y botas con taco. FREDERIC J. BROWN - AFP

Las gafas de sol negras y sus clásicas rastas le aportaron su propio sello a este look total black FREDERIC J. BROWN - AFP

Otro de los films que tuvo su avant premiere esta semana fue Poker Face o Juego Perfecto (como se llamará en Argentina). Dirigida, escrita y protagonizada por Russell Crowe, esta película reúne un gran elenco, entre el que se encuentran figuras como Liam Hemsworth, RZA, Aden Young, Steve Bastoni y Elsa Pataky.

Danny Fujikawa y Kate Hudson fueron algunos de los famosos que no quisieron perderse este estreno que se llevó a cabo el día martes en el Hollywood Legion Theater de Los Ángeles Jordan Strauss - Invision

Para este evento cinematográfico, Kate Hudson eligió un vestido largo en terciopelo negro al que descontracturó con unas botas texanas blancas Jordan Strauss - Invision

Basada en la novela While You Were Sleeping, de Kathleen Barber, Truth be told presentó su tercera temporada en el Pacific Design Center de West Hollywood. La serie -protagonizada por Octavia Spencer y producida por Reese Witherspoon- llega a la pantalla de Apple TV+ este viernes 20 de enero y, a lo largo de sus 10 capítulos, ofrecerá una visión única de la obsesión de Estados Unidos con los pódcast sobre crímenes reales.

Reese Witherspoon es la productora ejecutiva de esta serie que ya va por su tercera temporada; la actriz se mostró muy simpática mientras posaba en el Pacific Design Center de West Hollywood. Willy Sanjuan - Invision

Witherspoon eligió un discreto traje a rayas de blazer y pollera de la marca Saint Laurent para la alfombra roja Willy Sanjuan - Invision

En serie de Apple TV, la actriz Octavia Spencer interpreta a la autora de un podcast sobre crímenes reales que intenta resolver el misterio alrededor de la muerte del patriarca de una familia FREDERIC J. BROWN - AFP

Spencer lució un outfit negro de blusa y pollera, al que resaltó con sandalias animal print Willy Sanjuan - Invision

Emma Roberts también estuvo de estreno con Quizás para siempre, la nueva comedia romántica que protagoniza junto a Richard Gere, Diane Keaton y Susan Sarandon. La sobrina de Julia Roberts hará de hija de este galán que durante años hizo dupla amorosa con su tía.

Susan Sarandon, Emma Roberts y Richard Gere en la premiere de Quizás para siempre celebrada en el Crosby Street Hotel de New York. Enfundada en un vestido rojo con transparencias, la sobrina de Julia Roberts confesó el enorme placer que le dio trabajar con estas dos leyendas de la industria, a quienes "veía desde chica" JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elegante pero muy canchero a la vez, Richard Gere combinó un traje oscuro con camisa simil jean para esta noche tan especial. El actor hace de padre de Roberts en esta ficción que llegará a todos los cines de Argentina a mediados de febrero. JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Susan Sarandon y Richard Gere mostraron su gran complicidad en la alfombra roja. Evan Agostini - Invision

El actor estuvo acompañado por su esposa, Alejandra Silva, quién deslumbró a todos los presentes con un modelo de corset y pollera plisada en tonos bordó. Evan Agostini - Invision

El jueves 19 de enero fue la apertura del Festival de Cine de Sundance, evento que durará hasta el 29 de este mes. Allí, la actriz Dakota Johnson se hizo presente para entregar un premio honorífico al director, Luca Guadagnino, con quien trabajó en dos oportunidades.

Dakota participó de la fiesta "A taste of Sundance" llevada a cabo en el Park City de Utah. Chris Pizzello - Invision

La actriz junto al director Luca Guadagnino, a quién le entró una mención especial por su labor en la industria. Para este homenaje, Johnson eligió un look total denim de tres piezas: corset, pollera y tapado. ARTURO HOLMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LA NACION