Los mejores disfraces de Halloween 2025: de Heidi Klum a Jennifer Lawrence, los famosos deslumbraron con sus looks

Este fin de semana, muchas estrellas fueron a fiestas temáticas y planearon vestuarios icónicos para rendirle homenaje a sus personajes favoritos

Heidi Klum, Julia Fox y Madonna deslumbraron con sus trajes para la Noche de Brujas 2025
Heidi Klum, Julia Fox y Madonna deslumbraron con sus trajes para la Noche de Brujas 2025Collage
Siempre polémica, en la previa de Halloween Julia Fox reinterpretó con su característico sello provocador a Jackie Kennedy
Siempre polémica, en la previa de Halloween Julia Fox reinterpretó con su característico sello provocador a Jackie KennedySantiago Felipe - Getty Images North America
Más tarde, para la fiesta nocturna de Halloween, Fox optó por un sensual disfraz de enfermera
Más tarde, para la fiesta nocturna de Halloween, Fox optó por un sensual disfraz de enfermeraIG @juliafox
Elsa Pataky se sumergió por completo en el espíritu de Halloween, dejó atrás su estilo bohemio y decidió convertirse por unas horas en Beetlejuice, el icónico personaje creado por Tim Burton
Elsa Pataky se sumergió por completo en el espíritu de Halloween, dejó atrás su estilo bohemio y decidió convertirse por unas horas en Beetlejuice, el icónico personaje creado por Tim BurtonSplash News/The Grosby Group
Uno de los atuendos más esperados fue el de Heidi Klum; la modelo es famosa por sus extravagantes disfraces, con los que recibe a los invitados a su fiesta anual que suele ser una de las más esperadas de la temporada. Este año, sorprendió a todos como Medusa
En años anteriores, la ex Victoria’s Secret fue sido una diosa hindú, una mariposa, Jessica Rabbit, una alienígena y hasta Fiona de Shrek. En las redes ya se la apodó como “La reina de Halloween”
Como todos los años, Amber Heard celebró Noche de Brujas acompañada por sus tres hijas
Como todos los años, Amber Heard celebró Noche de Brujas acompañada por sus tres hijas ST24 - Backgrid UK/The Grosby Group
¡Una familia muy normal! Bradley Cooper e Irina Shayk celebraron Halloween junto a su hija Lea. Bradley se disfrazó de lobo, Irina de Morticia Addams y Lea completó el trío como Merlina
¡Una familia muy normal! Bradley Cooper e Irina Shayk celebraron Halloween junto a su hija Lea. Bradley se disfrazó de lobo, Irina de Morticia Addams y Lea completó el trío como MerlinaTheImageDirect.com - TIDNYC-77
¡Vida de soltera! La cantante Lily Allen salió a divertirse por Los Ángeles y fue captada por los flashes vestida con su disfraz de Halloween mientras se dirigía al exclusivo Chateau Marmont Hotel
¡Vida de soltera! La cantante Lily Allen salió a divertirse por Los Ángeles y fue captada por los flashes vestida con su disfraz de Halloween mientras se dirigía al exclusivo Chateau Marmont HotelBackgrid/The Grosby Group
Jennifer Lawrence paseó por las calles de Nueva York vestida con un divertido disfraz de vaca. La actriz celebró Halloween junto a su hijo menor, adorablemente disfrazado de tigre, a su esposo, Cooke Maroney, y su hijo mayor, ambos disfrazados de semáforo
Jennifer Lawrence paseó por las calles de Nueva York vestida con un divertido disfraz de vaca. La actriz celebró Halloween junto a su hijo menor, adorablemente disfrazado de tigre, a su esposo, Cooke Maroney, y su hijo mayor, ambos disfrazados de semáforoULRA, REES - Backgrid/The Grosby Group
¡Muy creativos! Macaulay Culkin y Brenda Song junto a sus hijos, en su vecindario de Los Ángeles. Macaulay se vistió de inodoro gigante, mientras que Brenda se transformó en Robin y su pequeño se disfrazó de Batman
¡Muy creativos! Macaulay Culkin y Brenda Song junto a sus hijos, en su vecindario de Los Ángeles. Macaulay se vistió de inodoro gigante, mientras que Brenda se transformó en Robin y su pequeño se disfrazó de BatmanEVGA, SXAC - Backgrid/The Grosby Group
Paris Jackson apostó por un guiño inesperado al universo Tolkien al convertirse en Gandalf
Pink recorrió su barrio y pidió golosinas junto a su hijo Jameson. La cantante lució un disfraz divertido con barba de varios días, capucha y una chaqueta de jean
Pink recorrió su barrio y pidió golosinas junto a su hijo Jameson. La cantante lució un disfraz divertido con barba de varios días, capucha y una chaqueta de jeanEGNY - Backgrid/The Grosby Group
¡En familia! Kate Hudson salió con su prometido Danny Fujikawa y su hija Rani para celebrar Halloween. La actriz se disfrazó de bruja, mientras que Rani llevaba un vestido de novia y Danny completó el trío festivo con un motivo de alienígena
¡En familia! Kate Hudson salió con su prometido Danny Fujikawa y su hija Rani para celebrar Halloween. La actriz se disfrazó de bruja, mientras que Rani llevaba un vestido de novia y Danny completó el trío festivo con un motivo de alienígenaBackgrid/The Grosby Group
Madonna se inspiró en "Amas de casas desesperadas" para impregnar de sensualidad y suspenso a la Noche de Brujas
Paris Hilton se inspiró en el traje de Michelle Pfeiffer en la película Batman regresa, de 1992
¡Gatubela no fue todo! Paris Hilton convirtió Halloween en la mejor excusa para honrar a sus ídolos: la empresaria y socialité también le rindió un homenaje a su amiga Britney Spears, al lucir el icónico look del video musical de "Oops!...I Did It Again"
Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias, fue de las primeras famosas en mostrar su look para Halloween. La extenista rusa, quien está a la espera de su cuarto hijo con el cantante, compartió en sus redes sociales un divertido disfraz de patito junto a sus tres hijos
