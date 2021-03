Los motivos de Gerardo Romano para dejar Pampita Online y los dichos de Carolina Ardohain

Hace unos días, Gerardo Romano estuvo como invitado en Pampita Online, el ciclo de NET que conduce Carolina Ardohain. Curiosamente, su participación nunca salió al aire. ¿Qué pasó? Si bien el actor se presentó en el estudio, al ver la cantidad de gente que había en el piso decidió retirarse, ya que consideró que las condiciones sanitarias no estaban dadas para prevenir un posible contagio de coronavirus. Este mediodía, el protagonista de Sin condena aseguró no estar enojado y explicó nuevamente los motivos de su decisión en Intrusos.

“Fue una pavada, una nimiedad. Había hablado con Gastón Trezeguet, que es el productor del programa. Desde que empezó la pandemia no hice ninguna nota más presencial por seguridad y como quiero hacer Un judío común y corriente en teatro tengo que promocionar el espectáculo. Ante la insistencia de Gastón acepté ir con la condición de que fuera con poca gente en el piso”, contó el actor con un look muy veraniego (en cuero, con sombrero de sol y tomando mate) en una nota con el ciclo de América.

Luego, Romano relató con lujo de detalles qué ocurrió ni bien entró al estudio de Endemol. “Entré y Pampita estaba con el entrevistado anterior porque graban dos o tres programas. El aire del estudio estaba viciado, abrí la puerta y lo sentí caldo y había un montón de personas y me fui. Pasaron por alto lo que habíamos arreglado. Arreglamos que hubiera 4 personas y había 15”, aclaró molesto al tiempo que confirmó que desde la producción del ciclo intentaron retenerlo: “No tuvieron argumentos y me tuvieron que dejar ir”, sumó.

La palabra de Pampita

Tras tomar estado público la noticia de que Gerardo Romano había dejado el estudio antes de la entrevista pactada, Pampita Ardohain se refirió al hecho a la salida de la grabación, aunque le quitó dramatismo al tema. “No tengo nada que contestar, hablen con producción. No voy a entrar en una polémica ni contestar a nadie”, dijo la conductora.

Sin embargo, la productora Kuarzo sí dio su propia versión de los hechos a través de un mensaje de WhatsApp enviado a Evelyn Von Brocke. “Romano no quiso esperar. Ya llegó enojoso porque lo habíamos atrasado unos minutos. Justo ese día no había gente en el estudio y por eso no lo pudieron esperar en la puerta y él se mandó directo al estudio. Cuando vio el escenario de gente se escapó. Fue uno de los productores generales a buscarlo y él se escapó”, leyó la periodista.

LA NACION