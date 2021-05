Los picantes comentarios de Soledad Fandiño sobre la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

De manera sorpresiva, Laurita Fernández anunció, desde sus redes, su separación de Nicolás Cabré. La actriz, bailarina y conductora respondió una pregunta de una de sus seguidoras, quien quiso saber si seguía de novia con el actor. Con total honestidad, Fernández dijo que hacía un mes que se había separado, pero que vivió junto a él tres años hermosos.

El tema adquirió una ineludible notoriedad, y en el programa de América Es por ahí, su co conductora Soledad Fandiño -expareja de Cabré- habló con su panelista Guido Záffora sobre el tópico y lanzó algunos “darditos”.

Laurita contó que no sigue con Cabré

En primera medida, cuando Záffora contó que Fernández había anunciado por Instagram su ruptura, Fandiño fue muy filosa. “¿Podés preguntarte a vos mismo algo o le decís a la gente que te pregunte?”, quiso saber la actriz, dejando entrever la posibilidad de que Laurita se haya auto consultado para dar a conocer la noticia, y que su revelación no haya sido tan espontánea.

Asimismo, mientras el panelista hacía un repaso del romance y la separación, aludió a la casa en la que iba a vivir la pareja en Haras del Pilar y el costo del inmueble. “¡¿Pero decís que vale millones y millones?!”, preguntó Fandiño picante, hasta que eventualmente no puedo evitar disimular su incomodidad al estar moderando una charla que involucraba a su ex. “Ay... esto me está superando”, dijo, y se puso unos lentes, generando risas en sus compañeros. “No comments. Sin comentarios. Cerramos el tema acá”, concluyó divertida.

Soledad Fandiño, picante al hablar de la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré - Fuente: América

En Intrusos, a las pocas horas, Fandiño cambió un poco el tono a dar un móvil, e hizo referencia a un intercambio áspero que tuvo con Laurita. “No quiero opinar”, dijo tajante. “No me gusta tener enconos. Yo soy alegría, alegría, ir para adelante, sonreír y ser feliz. Fue hace unos años, y no la volví a cruzar”, aseguró, y añadió que “pasó tanto tiempo” desde que se separó de Cabré que perdió la memoria sobre ese vínculo.

El viejo cruce entre Soledad Fandiño y Laurita Fernández

La pelea de Laurita Fernández y Soledad Fandiño | Showmatch, Bailando por un sueño - Fuente: eltrece

En 2018, Fandiño protagonizó un duro cruce con Fernández en Bailando por un sueño cuando la bailarina -quien entonces se desempeñaba como jurado- expresó en un móvil que no conocía de qué trabajaba la exmujer de René Pérez, en ese momento participante del reality. La respuesta fue interpretada como un gesto de desdén por Fandiño, quien le dedicó una frase punzante en la pista del certamen de Marcelo Tinelli que quedó entre las más populares del programa. “Si no sabés quién soy, preguntále a tu novio que me conoce muy bien”, disparó.

Recientemente, en diálogo con el ciclo de Pampita Ardohain para NET TV, Pampita Online, Fandiño habló del episodio. “Claro que me acuerdo de eso. Me veo muy yo en esa situación, muy auténtica. Pasó un montón de tiempo, pero yo no estaba muy tranquila con ese tema y me saqué. Lo bueno es que pude ser yo y contestar lo que me parece. A mí no me gusta ir al ataque pero sí me voy a defender de cosas que me dicen. También te mostrás como sos, te vas a acostumbrando al vivo, te relajás y es un poco eso”, explicó la conductora, quien estuvo en pareja con Cabré de 2008 a 2010.

LA NACION