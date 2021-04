Soledad Fandiño reveló que un galán de Hollywood intentó seducirla en Nueva York

Este martes, Soledad Fandiño celebró su cumpleaños número 39 junto a la producción de Es por ahí, el programa que conduce junto a Guillermo Andino por la pantalla de América TV. En ese contexto, la cumpleañera recordó el intento de un galán de Hollywood por seducirle en un local comercial en Nueva York.

Tras haberse conocido a través de las redes sociales, Soledad Fandiño y el cantante René Pérez Joglar (más conocido en su momento como René de Calle 13 y, ahora, como Residente) mantuvieron una larga relación. Vivieron un tiempo en los Estados Unidos y fruto de ese amor nació Milo en 2014.

Hoy, a varios años del final de esa pareja, la modelo y conductora reveló un episodio de seducción que vivió con un reconocidísimo actor de Hollywood.

“Una vez estaba con René en ABC, un lugar fabuloso que está lleno de muebles y cosas hermosas. Cada vez que hacía mucho frío o llovía, era una diversión para nosotros ir a ese lugar a probar sillones”, compartió Fandiño ante la atenta mirada de sus compañeros.

Soledad Fandiño reveló a qué galán de Hollywood rechazó

En una de esas salidas recreativas para los días de mal tiempo sucedió lo impensado. “René estaba dando vueltas, viendo cositas y yo estaba sentada cuando escucho que alguien me habla en inglés. Era un inglés muy cerrado y yo no entendía nada. Entonces me hice la bolud... y el tipo se va. En ese momento, viene René corriendo y me pregunta qué me había dicho porque era Johnny Depp. Sí, le corte la cara a Johnny Depp, chicos”, concluyó entre risas.

LA NACION