Tinelli, sobre el conflicto entre Tini y su papá: “Es feo tener algún problema con uno de tus hijos”

En medio de los preparativos para su casamiento con Rodrigo De Paul, la noticia de un supuesto quiebre en la relación entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, revolucionó al ambiente artístico. Según trascendió y pudo confirmar LA NACION, la cantante prescindió de la representación artística de su progenitor por un conflicto económico: él se habría quedado con sus ganancias de los últimos quince años. Como si fuera poco, este escándalo volvió a poner en escena un viejo conflicto: el histórico enfrentamiento entre Marcelo Tinelli y el productor.

Tini junto a su padre, Alejandro Stoessel

Este miércoles y en diálogo con el móvil de Intrusos (América TV), el conductor expresó: “Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija. Me parece que una de las cosas más tristes, feas, es tener algún problema con uno de tus hijos. Así que nada, les deseo que recuperen pronto ese vínculo”.

Al ser consultado sobre las versiones del conflicto económico, Tinelli prefirió mantener la distancia. “No voy a hablar del tema. No tengo nada para hablar, no tengo nada para decir”, sostuvo firme. Sin embargo, horas después de que saliera a la luz la interna en el clan Stoessel, quienes sí rompieron el silencio fueron Micaela y Candelaria Tinelli.

Tinelli habló del conflicto de Tini Stoessel y Alejandro (Foto: Captura TV)

A través de sus historias de Instagram, Cande Tinelli compartió una imagen de un paisaje iluminado por el sol junto a una frase enigmática: “Judas dio el beso”. Luego sumó: “Justicia divina. Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”. Si bien no mencionó directamente a la ‘Triple T’ ni a Alejandro Stoessel, el mensaje fue interpretado como una posible referencia al conflicto familiar que trascendió públicamente.

Cande Tinelli arremetió en redes con un mensaje enigmático: ¿destinado a Tini? (Captura: Instagram @candelariatinelli)

Y aclaró: “La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos; me da paz que las cosas salgan a la luz”.

Por su parte, Micaela reposteó una publicación filosófica y, debajo, agregó un comentario: “El único karma que le deseo a la gente que me hizo daño es que se encuentren a ellos mismos en alguien más”, rezaba la imagen. “1000%”, escribió ella abajo.

"Karma", la palabra usada por las hijas de Tinelli Instagram

El enfrentamiento entre Tinelli y Stoessel

Cabe recordar que el enfrentamiento nació en 2008 tras la desvinculación de Alejandro Stoessel de Ideas del Sur y la posterior batalla judicial por la propiedad intelectual de la tira Patito Feo. Aquel conflicto legal, en el que la Justicia terminó fallando a favor del conductor, generó un quiebre definitivo en la amistad que ambos mantenían e impactó en la dinámica de la familia Stoessel.

Años después, la cantante decidió procesar la traición percibida a través de la música. En su disco Un mechón de pelo (2024), incluyó “Ángel”, una canción autobiográfica en la que canalizó la angustia vivida durante su infancia. El tema apunta contra la industria local y el entorno de Tinelli con versos directos:

“2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? (...) Si fueron hermanos y adiós para siempre".

Ángel - Tini

En “Ángel”, Tini relata cómo su apellido le cerró puertas en Argentina al inicio de su carrera al señalar que “no la querían contratar por ser la hija de él” hasta que su oportunidad llegó con Violetta desde una producción internacional.