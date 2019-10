La cantante británica logró perder peso gracias a una rutina de pilates y una polémica dieta Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de octubre de 2019 • 19:45

Adele acudió estos días a la fiesta de cumpleaños del rapero Drake y sorprendió a todos por su impactante transformación física. La cantante, que durante años sufrió sobrepeso, presenta un gran cambio de imagen, que habría logrado gracias a la práctica de ejercicio y a una polémica dieta.

Reducir el consumo de azúcares y aumentar la ingesta de té fueron, tiempo atrás, los primeros pasos en su decisión de bajar de peso. Sin embargo, una fuente cercana a la artista reveló que Adele se focaliza ahora en cuidar su salud con otras prácticas. A juzgar por su apariencia actual en las fotos que comparte en sus redes sociales, algunos estiman que pudo haber perdido más de cincuenta kilos.

Tras su divorcio de Simon Konecki el pasado abril y centrada en su faceta como madre, la cantante inició una dieta llamada The Sirtfood, que plantea comer mayormente alimentos vegetales. Éstos generan en el cuerpo activadores de las enzimas sirtuinas, que regulan el metabolismo y el proceso de envejecimiento, suprimen el apetito y activan el denominado "gen flaco".

El régimen establece un consumo máximo de unas mil calorías diarias y se divide en dos fases. La primera dura una semana y consiste en someter al cuerpo a un estado de déficit calórico mientras se consumen los batidos SirtFood y los alimentos permitidos por esta dieta (frutillas, cebollas, nueces, rúcula, apio). En un segundo período, la ingesta se remite únicamente a batidos y al consumo de los alimentos de esa misma lista.

La propuesta da, sin embargo, la posibilidad de ingerir chocolate negro y de beber vino tinto, ya que estos alimentos cuentan con una gran cantidad de sirtuinas.

Al cambio en la alimentación, la artista de 31 años ha sumado la práctica de pilates para trabajar y elongar su cuerpo. A su vez, incorporó altos niveles de ejercicios físicos de la mano de Joe Wicks, un famoso entrenador que comparte videos en las redes sociales. En alguna que otra oportunidad también reconoció que le gusta utilizar pesas.

Adele fue vista hace unos días en Hollywood, celebrando el cumpleaños de Drake con amigos Fuente: Archivo - Crédito: The Grosby Group

Adele sumó a muchos de estos entrenamientos en su vida luego de separarse de su ex marido. De hecho, una fuente cercana a ella reveló que, desde entonces, ha estado trabajando en secreto con este entrenador personal.

Por otra parte, la cantante y compositora británica abandonó también el té. Antes, solía tomar unas diez tazas de dicha infusión al día. Sin embargo, desde que dejó las bebidas calientes, redujo en gran número su consumo de azúcar.

Paralelo a estos cambios, la artista podría estar atravesando un buen presente amoroso. Según algunos medios británicos, la intérprete de "Hello" o "Rolling in the deep" estaría saliendo en la actualidad con el rapero Skepta.