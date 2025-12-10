Leonardo DiCaprio, artista del año para la revista Time, contó cuál es su truco para que nadie se canse de él

Leonardo DiCaprio (Los Ángeles, 51 años) está llamado a salir de 2025 por la puerta grande. Primero, como nominado a un Globo de Oro en la categoría de Mejor actor por su papel en la película Una batalla tras otra. Segundo, porque acaba de ser reconocido como artista del año por la revista Time, que lo ha elegido, precisamente, por su papel en el mencionado título, así como por su dilatada carrera, de la que la publicación destaca papeles “de extraordinaria complejidad y delicadeza emocional que exploran diversas visiones de la masculinidad adulta”.

En una entrevista con la revista estadounidense que lo reconoció como uno de sus personajes del año —eligen uno cada mes de diciembre entre lo más destacado de la actualidad, la política o la cultura—, el actor se sinceró sobre algunos aspectos de su vida y su profesión, entre ellos sobre cómo es su vínculo con la fama. Según DiCaprio, su filosofía para seguir en el candelero del cine y el entretenimiento décadas después —comenzó en los noventa, con papeles televisivos como el de la serie Growing Pains— es dosificar sus apariciones públicas.

Leonardo DiCaprio consiguió este lunes la nominación en los próximos Globos de Oro Jordan Strauss� - Invision�

“No soy un experto”

Sobre cómo navegar por “las aguas turbulentas” del éxito y mantener a salvo su privacidad siendo una figura pública, el protagonista de El origen confesó a Time: “Ha sido un equilibrio que he estado manejando toda mi vida adulta”. Y agregó: “Aun así, no soy un experto. Creo que mi sencilla filosofía es aparecer en público solo cuando tengo algo que decir o enseñar. Si no es así, simplemente, desaparezco todo lo que puedo”.

Aunque admite que su éxito inicial en Titanic le procuró libertad, también reconoce que la repercusión fue tan intensa que dio por contado que la gente estaba harta de él, así que empezó a pensar en cómo mantenerse en la profesión que quería: “Pensé, ¿cómo puedo hacer para tener una larga carrera? Porque amo lo que hago, y siento que la mejor manera de hacerlo es quitarme de la vista de la gente", explicó durante la entrevista, en la que también habló, entre las cosas importantes en su vida, de la organización Re: Wild, a la que se unió en 2021 y que trabaja junto a pueblos indígenas y comunidades locales para preservar y proteger ecosistemas: “Fue alarmante hace 10 años, y ahora estamos en una situación en la que básicamente estamos en un punto de inflexión. Todo lo que los científicos han predicho está sucediendo casi como un reloj”, apuntó, refiriéndose a los incendios forestales masivos que en los últimos años ha vivido el mundo, incluida su ciudad natal, Los Ángeles (California).

Read our full interview with TIME Entertainer of the Year Leonardo DiCaprio: https://t.co/1sbtJHAXiu pic.twitter.com/KEcPM6wrZQ — TIME (@TIME) December 8, 2025

“Una carrera que muchos de sus colegas envidiarían”

DiCaprio consiguió este lunes la nominación en los próximos Globos de Oro, los premios de cine y televisión de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que se celebrarán el 11 de enero de 2026, gracias a su papel de activista que vuelve a la lucha en la película del director Paul Thomas Anderson Una batalla tras otra, estrenada el pasado septiembre y que se ha llevado, además de la del actor, nueve candidaturas. Sobre ella, Time apunta que, aunque no tuvo un gran estreno en taquilla, finalmente resultó en un gran éxito, habiendo recaudado a mediados de noviembre más de 200 millones de dólares en todo el mundo. El intérprete explicó, en diálogo con la revista Time, que fue “arriesgado para el estudio apostar por esta película”, pero que les atrajo “la originalidad impactante” del proyecto. “He estado pensando mucho en la poca frecuencia con la que surgen ideas para historias verdaderamente originales como esta, sin ninguna conexión con la historia, sin personajes preexistentes, sin un género definido, sin vampiros, sin fantasmas, sin nada”, agregó.

Para la revista, DiCaprio logró construir “una carrera que muchos de sus colegas envidiarían”. Desde la primera película que llamó la atención de la industria, Mi vida como hijo (1993) y los títulos con los que despegó, Romeo y Julieta (1996) y Titanic (1997), el actor suma siete nominaciones al Oscar, que ganó por fin en la categoría de Mejor actor por El renacido (2015). Además, Time destacó la relevancia de su figura mediática: “Hollywood sabía lo que tenía: a DiCaprio le ofrecieron una suma de dinero que le habría cambiado la vida para aparecer en la comedia de Disney Hocus Pocus”, en cambio, “interpretó a un adolescente con discapacidad intelectual en el drama independiente y profundamente realista de Lasse Hallström, ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993)”.