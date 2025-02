Los últimos meses de Michelle Trachtenberg: una salida con amigos y la misteriosa selfie que despertó preocupación

La muerte de Michelle Trachtenberg conmovió al mundo entero. La actriz, que pasó por éxitos como Gossip Girl y Buffy, la cazavampiros, falleció a sus 39 años y aún se desconocen las causas de su deceso. La triste e inesperada noticia tomó por sorpresa tanto a sus fanáticos como a aquellos que alguna vez la vieron en algunos de los populares films o series en los que trabajó. Con la conmoción de su partida, la prensa puso el ojo en cómo fueron los últimos momentos de la vida de la joven intérprete.

Según el medio estadounidense TMZ, la última salida pública de Tratchtenberg fue el jueves pasado, con amigos, cuando disfrutó de una agradable velada en el restaurante neoyorkino Sartiano’s. Sin embargo, en los últimos meses las fotos que la actriz publicó en sus redes sociales despertaron preocupación entre sus seguidores y allegados, que especularon en torno a su desmejorada imagen.

Se especula con que Michelle Trachtenberg estuvo atravesando un complejo cuadro de salud en el último tiempo Gregg DeGuire - WireImage

La última publicación en Instagram de Tratchtenberg tuvo lugar hace siete días, cuando compartió un recuerdo de sí misma. “Quería verme traviesa”, escribió junto a una antigua fotografía donde se la ve lookeada con un vestido verde como el hada Campanita. Días previos a ese posteo, la actriz recordó algunos trabajos que hizo a lo largo de su carrera.

A lo largo del último año, la actriz publicó una serie de selfies que preocuparon a sus fans. Los comentarios apuntaban a que Tratchtenberg lucía “demacrada y frágil”. La artista no hizo oídos sordos y se defendió de los “haters” con un fuerte descargo sobre su apariencia.

“Explíquenme cómo me veo enferma. ¿Perdieron un calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38″, apuntó. “Qué triste que hayan dejado un comentario así. No tengo desnutrición ni problemas. Dato curioso. Esta es mi cara”, subtituló otra de las publicaciones. En otra oportunidad, y ante una catarata de comentarios sobre cómo se veía, la actriz dejó en claro que nunca se había sometido a una cirugía plástica y que estaba “feliz y saludable”.

En esta fotografía compartida por Michelle Trachtenberg a finales de enero, gran cantidad de fans hablaron sobre su aspecto, lo que la llevó a desmentir los rumores de retoque estéticos (Foto: Instagram @michelletrachtenberg)

Si bien Trachtenberg nunca compartió públicamente ninguna condición de salud, trascendió que la artista recibió un trasplante de hígado que podría haberle causado algunos problemas. Según la revista People, hay fuentes cercanas a Trachtenberg que aseguran que la actriz estaba “muy deprimida emocionalmente” y que había estado lidiando con “problemas de salud”.

“Le dijo a sus amigos que estaba pasando por un momento difícil. Estaba muy, muy enferma y se sinceró con su círculo sobre lo mucho que estaba pasando”, le aseguró al medio estadounidense una persona allegada a la artista.

Así lucía Michelle Trachtenberg este útlimo tiempo (Fuente: Instagram/@michelletrachtenberg)

La fotógrafa Amanda de Cadenet despidió a Trachtenberg después de su muerte con un sentido mensaje en las redes que daba cuenta del complejo cuadro de salud que atravesó la actriz. Poco después de la noticia de la muerte de su amiga publicó: “Qué noticia tan triste con la que despertar esta mañana. Se siente raro y horrible publicar esto, pero quiero reconocer tu muerte porque me preocupaba por ti ”, comenzó su homenaje. La publicación de Instagram incluía una foto de una Trachtenberg más joven posando para la cámara. “Siempre te recordaré como la mujer joven y vivaz que conocí cuando tomé esta foto tuya...”, continuó de Cadenet. “Al ver tu rostro desde la cama del hospital cuando hablamos por FaceTime recientemente, aunque no te parecías a ti misma, tu dulzura y tu humor seguían vivos ”.

“No compartiré los detalles de nuestras conversaciones durante los últimos 6 meses. Pero sabías que la muerte era una gran posibilidad”, escribió originalmente. De Cadenet luego borró las oraciones. “Solo lamento que el resultado no haya sido mejor. Te deseo una transición pacífica, dulce amiga, y que tu espíritu finalmente descanse”, concluyó De Cadenet sin brindar más detalles sobre su amistad con la actriz ni sobre la hospitalización de Trachtenberg.

Oriunda de la ciudad de Nueva York, Trachtenberg nació el 11 de octubre de 1985 y comenzó en el mundo del espectáculo a la edad de tres años, donde fue la cara de algunos comerciales. Su primera aparición en TV fue en la serie de Nickelodeon Las aventuras de Pete y Pete que fue emitida entre 1991 y 1996. Sin embargo, su gran salto a la fama fue después de esa experiencia cuando protagonizó Harriet la espía. Su popularidad creció con sus papeles en Gossip Girl, Buffy, la cazavampiros, Euroviaje censurado y 17 otra vez. Su última aparición en pantalla fue en 2023, cuando volvió a ponerse en la piel de Georgina Sparks para una participación especial en la nueva versión de Gossip Girl producida por Max.

