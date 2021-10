Lourdes Leon, la princesa del pop que renegó del trono de Madonna y encontró su camino

La primera noticia que el mundo tuvo de Lourdes Leon l legó incluso antes de que naciera. En diciembre de 1996, sentada en el sofá de Oprah Winfrey, Madonna compartió con la todopoderosa presentadora su dicha por “conseguir las dos cosas que más deseaba al mismo tiempo”. A saber: un papel protagonista en la adaptación cinematográfica del musical Evita; y su primera hija, fruto de su relación con el preparador físico cubano Carlos Leon. La joven, que triunfa ahora sobre la pasarela y obsesiona a diseñadores y editores de moda, no solo celebra este 14 de octubre su 25 cumpleaños, sino la conquista de una emancipación profesional que la llevó a renegar de su propio linaje, del reino del pop que estaba destinada a heredar. La it girl más callada de todas ha encontrado su voz y amenaza con convertirla también en la de toda una generación.

Lourdes, todavía siendo invitada por Madonna a la Semana de la Moda de Nueva York, en 2016

Porque ha sido durante este 2021 cuando Lourdes María Leon Ciccone, Lola para los amigos y ahora también para quienes sigan su carrera como modelo, ha dado por finalizada la política de opacidad con la que decidió manejar su proyección mediática para abrazar, ya sin complejos, un estrellato casi inevitable. En los últimos meses, la californiana ha inaugurado su cuenta en la red social Instagram y ha ofrecido a la prensa las entrevistas eludidas durante años. También acudió por primera vez a la gala MET como invitada de pleno derecho –no como invitada de Madonna– y protagonizó la portada del ambicionado número de septiembre de la edición estadounidense de Vogue.

“La gente piensa que soy una niña rica sin talento a quien se lo han dado todo. Pero no lo soy”, alegaba la joven en la publicación, compartiendo planos con compañeras de la talla de Kaia Gerber o Bella Hadid. Para demostrarlo, Leon decidió desaparecer de la esfera pública, inscribirse en la universidad pagándose ella misma la matrícula y mudarse al barrio alternativo de Bushwick, en Nueva York. Esa fue su manera de empezar de cero y rebelarse contra el nepotismo descarado que su progenitora había promovido en torno a su figura.

Leon camina por la pasarela en el desfile de Versace durante la Semana de la Moda de Milán, y no pasa desapercibida Vittorio Zunino Celotto - Getty Images Europe

Con solo siete años ya actuaba junto a su madre en los premios MTV Video Music Awards y la acompañaba en las portadas de las revistas. A los 13, Madonna la nombró directora creativa de la línea de moda adolescente Material Girl —”ni yo misma sabía lo que hacía al principio”, llegó a admitir— y sin cumplir la mayoría de edad viajaba por el mundo como parte del departamento de vestuario en las giras internacionales de la reina del pop.

Lola Leon es la mayor de los seis hijos de la cantante y la primera de sus dos hijos biológicos. Después llegarían Rocco, fruto de su matrimonio con el director de cine Guy Ritchie, y los adoptados David, Mercy, Stella y Estere, naturales de Malaui. Al contrario que su madre, que ha convertido a sus retoños en recurrentes actores de reparto de su perfil de Instagram, en la cuenta de la joven no hay rastro de su vida familiar y está dedicada a promocionar sus hitos recientes como modelo. Ha sido imagen de firmas como Marc Jacobs, Burberry, Swarovski, Savage x Fenty o Stella McCartney, otra hija que sabe lo que es labrarse un camino alejándose de la sombra beatle. Junto a ella debutó hace cuatro años sobre la pasarela y junto a ella ha puesto en práctica su formación académica en danza al ejercer como coreógrafa y directora de una de las últimas campañas publicitarias de la diseñadora británica.

“Es una locura lo talentosa que es. Me muero de envidia porque es increíble en todo lo que hace: es una genial bailarina, una estupenda actriz, toca el piano de una forma preciosa... Tiene mucho más talento que yo”, confesaba la propia Madonna, consciente de que las comparaciones han supuesto un tormento para su primogénita. Pese a sus intentos por desligarse de la etiqueta de hija de, de ella ha heredado un compromiso activista que no oculta en sus redes —se declara feminista y ha criticado con dureza las políticas de Donald Trump— y una apuesta estética que no ha pasado desapercibida. Ya en 2018 copó los titulares al aparecer en la semana de la moda de Nueva York luciendo vello en las axilas, una reivindicación compartida por su madre desde hace décadas.

Lourdes Leon, antes de entrar a la Met Gala 2021 Ilya S. Savenok - Getty Images North America