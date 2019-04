Lourdes Sánchez Fuente: Archivo

26 de abril de 2019 • 18:04

En una entrevista con Los ángeles de la mañana, María Julia Oliván compartió un conmovedor relato sobre la lucha que está atravesando junto a su hijo Antonio, de tres años, luego de que el pequeño fuera diagnosticado con un trastorno en la comunicación y el lenguaje que lo enmarcaría dentro del espectro de autista.

Sus palabras causaron un fuerte impacto en las panelistas del programa conducido por Ángel de Brito, en especial en Lourdes Sánchez , quien también se refirió al aire a un reciente episodio que le tocó vivir, como mamá del pequeño Valentín, fruto de su relación con el Chato Prada.

La bailarina no pudo contener las lágrimas ante el testimonio de la periodista, que contó todo el proceso previo y posterior al diagnóstico. Cuando De Brito le preguntó a Oliván sobre las primeras palabras que pronunció Antonio, la ex panelista de Intratables respondió: "Dijo 'papá' primero", al mismo tiempo que Lourdes ya había roto en un llanto incontenible. "Mientras vamos hablando no paran de llorar; Lourdes se está desarmando, pobrecita", advirtió el conductor.

En ese momento, Sánchez contó los motivos por los que el relato la habría conmovido de tal manera. La concursante del "Súper Bailando" dijo haberse sensibilizado con esta problemática puesto que hace poco hizo una consulta a una especialista por ciertos comportamientos que apreciaba en su hijo de dos años y medio.

"Llevé a Valentín a una fonoaudióloga porque veía a un nene que hablaba un montón y que él habla pero muy poquito, dice palabras sueltas. ¿Y qué hace una mamá? Enseguida piensa que le pasa algo. Te escuchaba, María Julia, y me hacía acordar a la entrevista que tuve con la fonoaudióloga, que lo primero que me dijo fue que Valentín no era autista. Que quizá era más 'vaguito' para hablar", contó emocionada.

Tras ello, Lourdes elogió a Oliván por su fortaleza a la hora de encarar el proceso junto al pequeño Antonio: "Te admiro un montón. El miedo está siempre. Uno siempre quiere lo mejor para su hijo, que sea feliz, que lo mire a uno", recalcó.