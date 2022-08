Ante la posibilidad de recortes, María Julia Oliván habló de su experiencia como madre de un niño con discapacidad

Este miércoles, María Julia Oliván visitó El noticiero de LN+ y contó las dificultades que tiene como madre de un niño con autismo para que su hijo reciba los apoyos necesarios, a pesar de que esta asistencia está amparada por diversas leyes.

La periodista habló en el contexto en que trascendió un posible recorte por parte del Gobierno en los programas de salud para las personas con discapacidad, razón por la cual hay una sostenida protesta de padres y asistentes de personas con discapacidad en diferentes puntos del país. “La angustia y la zozobra es enorme”, aseveró Oliván, al referirse a la situación.

La periodista y conductora dialogó con Eduardo Feinmann y habló sobre la manera en que afectaría a su hijo Antonio, de cinco años, que está dentro del espectro TEA, el recorte en discapacidad. Por extensión, también, habló de cómo padecían esta medida los demás padres con niños con alguna discpacidad y quienes trabajan con estos pacientes y no reciben sus pagos en tiempo y forma por parte de las obras sociales.

“¿Cómo estás viviendo esta situación?”, arrancó Feinmann. “La situación es la que vivimos siempre. Esto no es nuevo. Se agudizó con el gobierno kirchnerista. Comenzaron a avanzar los atrasos, de dos meses a tres y ahora estamos en cuatro. Esto lo que hace es que, obviamente la angustia que tienen los terapeutas la trasladan directamente a los padres”, respondió la periodista, en referencia al tiempo que las obras sociales tardan en pagar las prestaciones a los profesionales que trabajan con niños que necesitan apoyo terapéutico, fonoaudiológico, escolar, o de otro tipo.

María Julia Oliván con Feinmann

“La angustia y la zozobra es enorme porque vos imaginate lo que más querés es tu hijo y para que tu hijo salga adelante tenés que darle los apoyos necesarios. Esos apoyos están garantizados por todas”, añadió Oliván, que luego enumeró las leyes que contemplan las situaciones de discapacidad: “Las leyes, las de educación, educación inclusiva, las de discapacidad, resoluciones posteriores, tratados internacionales, la resolución 311 de 2016 es otra. Digo esto porque a la gente le puede servir para defenderse cuando se los niegan (a estos derechos)”. “Les niegan derechos que están en la Constitución”, remató.

Luego, la periodista y fundadora de Border Periodismo narró la lucha contra la burocracia y la negligencia que tienen que llevar adelante permanentemente los padres de niños que están dentro de los Trastornos del Espectro Autista (TEA). “La obra social dice: ‘Te aceptamos una hora de fonoaudiólogo’. ‘Pero mi hijo no habla, necesito ocho horas’, les respondés. ‘Te aprobamos dos’, dicen. Después, al terapeuta no le pagan, te banca ocho o nueve meses y si no tenés para pagarle te quedás otra vez sin terapeuta”.

“Muy pocos (profesionales) quieren trabajar con el sistema porque se gana muy poco. Entonces, no conseguís a nadie. Vas de Tigre a Palermo... Empezás a recorrer con tu hijo en colectivo. Es un desastre”, completó.

Protesta por recortes en discapacidad frente a casa de gobierno Ricardo Pristupluk

A continuación, como la pantalla estaba partida y se exhibía la protesta de los padres y los trabajadores de salud que acompañan y apoyan a las personas con discapacidad, Oliván señaló lo que se veía y dijo: “Esta situación pone en vilo a todas estas personas que son el apoyo. Si ellos están mal, la situación de angustia de los padres es tremenda. Los padres dependen todo el tiempo de todo este sistema de burocracia”.

Luego, la periodista indicó la situación de las escuelas con los niños que sufren algún tipo de discapacidad. “Porque en otros países los apoyos están en las escuelas y pensaba: ‘Hay que cambiar la ley’. Hasta que leí la ley donde dice que las escuelas tienen que tener los apoyos necesarios para que los chicos estudien. Las escuelas podrían contratar una persona experta en alguna discapacidad, pero si hacés un curso de perfeccionamiento en autismo no te suma puntos”, dijo y concluyó: “Estamos en la trampa de la burocracia que beneficia a otros, ¿No?”

En otro momento de la charla, la periodista, que tiene un podcast llamado Chat de mamis donde cuenta su experiencia como madre de un niño con autismo, señaló que en ese espacio que ella realiza hay mucha demanda. “Te dan el diagnóstico y no sabés para dónde arrancar con lo que queda de vos, porque es un trauma. Y después empezás a ver trabas, trabas y trabas... No te aceptan en el colegio, no te aceptan el fonoaudiólogo, es como que vas pasando a una subcategoría social donde todo es un ‘no puede’”.