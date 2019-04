María Julia Oliván emocionó a todos con la conmovedora historia de su hijo

La periodista reveló en febrero que su hijo padecía un trastorno compatible con el espectro autista

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de abril de 2019 • 17:17

En febrero, María Julia Oliván reveló que su hijo Antonio, tiene un trastorno en el lenguaje compatible con la condición del espectro de autista, razón por la cual dejó su lugar en el programa Intratables (América) para dedicarse a él.

Invitada a Los ángeles de la mañana (ElTrece), la periodista contó que el pediatra del pequeño de dos años se alarmó porque "no hacía contacto visual, había dejado de señalar y no respondía a su nombre".

"Me acostaba en la cama para dormirlo, yo lloraba con él enfrente porque no me miraba. Le agarraba la carita y le decía 'mirame hijo' y él no me miraba, no había manera", reveló Oliván frente a los panelista del ciclo, que no lograron contener sus lágrimas.

Frente al diagnóstico, el profesional le recomendó iniciar un tratamiento de estimulación temprana, que la enfrentó al desafío de conseguir un certificado de discapacidad para que su prepaga se haga cargo del costo de la terapia.

"Hay muchos que están tres años haciendo el duelo para sacarlo -dijo, en referencia a ese documento-. No se animan porque no quieren decir 'mi hijo es discapacitado'. Yo soy un tractor y me llevo todo puesto", aseguró Oliván.

Para felicidad de todos, la condición de Antonio mejoró significativamente gracias a estos tratamientos. En su cuenta de Instagram, su madre postea regularmente videos que muestran los grandes avances que ha logrado en los últimos meses.