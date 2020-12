El economista se separó de Lulú Sanguinetti y la modelo hizo un fuerte descargo Fuente: Archivo

Después de varios meses sin mencionarlo, Luciana Salazar volvió a referirse a Martín Redrado, pero esta vez con un fuertísimo descargo contra el economista, de quien fue pareja durante casi una década.

La modelo sorprendió este miércoles en Polémica en el Bar, programa donde es panelista, con comentarios contra su ex, luego de que la revista Paparazzi publicara que Redrado se separó de su novia, la empresaria Lulú Sanguinetti, y dejara entrever que Salazar tenía un rol en esa decisión.

"Es de machirulos pensar así, y yo estoy del lado de la mujer siempre", comenzó su descargo. Y dio supuestos detalles de la separación ya que contó que una persona de su entorno le había pasado la información.

"Yo tengo la verdad y las pruebas de la verdad, no me lleven a ese punto. Porque cuando yo quiero decir algo, a mí me mandan secuaces a desmentirme y se dan la cabeza contra la pared porque saben que yo no miento", dijo Luciana.

Y agregó: "En la nota dice que Redrado se separó porque no quería convivir, y eso no es así. Él se separó de su exnovia por mí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere decir? Se lava las manos y no quiere decir la verdad. Yo jamás lo hubiese dicho porque siempre estoy del lado de la mujer, siempre. Lo tengo que contar porque es la verdad, no para lastimar a otra persona, que debe estar sufriendo".

Según contó la modelo, el economista se habría separado por ella. "Era incompatible tener una relación con Sanguinetti y otra conmigo y con mi hija, a escondidas. Yo y mi hija no tenemos por qué ser escondidas. Porque no le hacemos mal a nadie. Fue una de las cosas que le planteé, porque estaba cansada. Si tenés problemas, resolvelos. Pero no nos escondés más", expresó en relación a su hija Matilda, a quien tuvo a través de un alquiler de vientre en 2017.

"Yo le dije que era incompatible la situación, porque yo no quería saber que le estaba mintiendo a otra persona por atrás. Le dije: 'Hacete cargo, o somos nosotras o es lo otro'. Él eligió, nos eligió a nosotras, que no lo dice, trata de disimularlo para quedar bien pero no es así", sumó.

Minutos después, se refirió a la relación que mantenía con Redrado a pesar de estar separados: "Él durante todo este tiempo avanzó mucho conmigo y yo lo tuve que frenar, físicamente. No a niveles de acoso pero sí con afecto físico. Cuando yo le ponía límites, él frenaba. El año pasado yo le perdoné una situación".

"El año pasado él me dijo que me seguía amando, aún estando en una relación con otra persona. Yo le dije algo que quizás él no quería escuchar y al otro día él se fue con su pareja a Nueva York", contó.

Luego, reveló que este año volvieron a encontrarse: "Él dejó de ver a mi hija, muy injustamente, porque ella no tiene nada que ver. Los chicos entienden, se encariñan, me empezó a preguntar otra vez por él. Él quiso tener relación con ella, nos empezamos a ver durante la pandemia, escondidos, hasta que yo le dije que no quería más esta relación".

Por último, Luciana comentó lo que Redrado le expresó. "Él lo aceptó. Nos dijo: 'Bueno, las prefiero a ustedes'. Eligió esa situación. A mí que no me pongan en situaciones de machirulaje porque voy a contar la verdad que tanto me callé durante todos estos años, que traté de no contar para no romper una relación. Si yo hubiese sido mala, podría haber roto una relación".

