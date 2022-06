Luciana Salazar llevará su disputa con Martín Redrado a la Justicia: “Nunca pensé que se fuera a meter con Matilda”

A días del casamiento de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti, Luciana Salazar volvió a hablar de la disputa judicial con su expareja. Tras tildarlo de “mentiroso”, la actriz explicó por qué esta vez fue ella quien decidió llevar al economista a la justicia y los motivos por los cuales no lo va a perdonar: “Nunca creí que se iba a meter con Matilda; ese fue mi límite”, confesó.

“De la vida personal no sé nada. Yo me quedo con lo que pasó ese día porque vi muchas mentiras en esa nota. A ustedes les había dicho que estaba bien como estaba, entonces ya no sé qué creerle a este señor. Si se casa o no se casa es un tema de él, pero si se casa les mintió a ustedes también. En esa nota mintió con todo, con lo mío, con lo de él, con todo”, dijo Salazar ante las cámaras de Socios del espectáculo sobre el matrimonio del economista con Sanguinetti.

Tras asegurar que no le molesta que su ex rehaga su vida, la modelo advirtió: “Si yo ya le dije que no lo amaba más; ¿cómo me va a doler? Es al revés, toda la situación que está pasando, que yo lo tengo que llevar a la Justicia, es despecho de él, porque hasta febrero estaba cumpliendo con todo. Yo no sé cómo le va a explicar eso a la Justicia ”.

En cuanto a las declaraciones de Lulu Sanguinetti, quien la tildó de “despechada”, opinó: “La verdad que me empezó a atacar e injuriar injustamente, cuando me parece que su dolor o su bronca la tiene que depositar en la persona que le mintió que tiene al lado. Los cuatro años mintió constantemente. Más allá de eso, yo nunca la mencioné, nunca hablé de ella. Lo que ustedes filtraron son audios que son para la Justicia, cosas que yo tengo para demostrar lo que dije. No tiene que ver con ella. Me parece que me injurió injustamente ”.

“¿Él sabía que lo estabas grabando?”, le preguntó la cronista sobre los audios que se filtraron. “Con una persona que te hace quedar como una loca mentirosa lo mejor que podés tener en tu vida son pruebas, porque si no no tenés como defenderte. Y eso fue lo que yo busqué, porque sentía constantemente que me hacía quedar mal”, se justificó mientras daba algunos ejemplos.

“Primero con el mail del año pasado, que me llevó a la Justicia por eso. Mirá el grado de locura de este hombre que me estaba haciendo una causa por hostigamiento y a la vez me estaba mandando un mail para invitarme a irme de vacaciones con él. Como él no podía justificar sus actos, tuvo que salir a decir que yo era una hacker, por eso ahora es mi turno de ir a la Justicia”, indicó enojada.

Respecto a los motivos de su marcha atrás con las obligaciones que había asumido, Salazar apuntó -aunque sin querer dar nombres- contra la nueva esposa del economista. “Hay hasta firma de escribano público. A mí me había dicho que hay una persona a la que no se lo había dicho, no importa a quién. No es un problema mío, es todo muy extraño lo que pasó. En claro está que yo nunca mentí. Yo tengo pruebas de él pidiéndome disculpas por el daño que me hizo, a confesión de partes…”, lanzó con cierta ironía.

“¿Lo disculparías?”, indagó la periodista. Casi sin dudarlo, la rubia fue tajante: “No, no, no. Nunca creí que se iba a meter con Matilda; ese fue mi límite”, sostuvo. Enseguida, Luli habló del buen vínculo que mantiene con Tomás, uno de los hijos del economista. Y si bien no quiso meterse en la decisión del joven de no asistir al casamiento de su padre en Italia, la modelo aclaró: “Y o no me voy a meter. Primero que adoro a Tomy; lo saco de todo. Yo hablé con él, no voy contar qué hablé, pero tengo muy buena comunicación con él. Yo no cuento las cosas que hago con él y no, no tengo que demostrar nada. Tengo muy buen diálogo, lo respeto, pero lo voy a dejar al margen porque fue parte de mi promesa que con los problemas del papá no nos íbamos a meter más nosotros ”.

“¿Él la ve a Matilda?”, quiso saber la cronista antes de despedirla. “Sigue muy bien mi relación con él, pero eso prefiero guardármelo”, remató sin querer dar más detalles.