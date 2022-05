Lulú Sanguinetti volvió a apuntar contra Luciana Salazar: “Me cansé de tanto hostigamiento”

“Está online Luciana Salazar”, dijo este lunes Adrián Pallares ni bien comenzó Socios del espectáculo. Mientras el panel no entendía a que se refería, el conductor explicó: “ Está enojada, nos acusa de estar operando a favor de Martín Redrado. La verdad que siempre tratamos de que todo el mundo tenga su lugar acá. Con ella tenemos un afecto y cercanía que no tenemos con Redrado ”.

Inmediatamente, el conductor Rodrigo Lussich reforzó los dichos de su compañero: “Luciana, si hay un programa que ha estado con vos fuimos nosotros. Has tenido posibilidad de hacer declaraciones acá, nunca operaríamos ni para un lado ni para el otro. También es cierto que es noticia lo que pasa con esta situación porque Lulu Sanguinetti escribió en las redes de Socios para decir cosas que nunca había dicho; ella, siempre de perfil tan bajo, salió a responder y fue muy dura”, señaló mostrando nuevamente el comentario de la futura mujer de Redrado, donde trata a Salazar de “despechada”.

Enseguida, en el ciclo de eltrece pusieron al aire el irónico tuit que la modelo escribió en el día de ayer, que sería un claro mensaje para su ex: “Domingo de series. Les recomiendo Anatomía de un escándalo (Netflix), muy buena. Se trata de un psicópata narcisista”, publicó.

Domingo de series. Les recomiendo anatomia de un escandalo ( netflix) muy buena. Se trata de un psicopata narcisista. 👌🏻 — luciana salazar (@lulipop07) May 9, 2022

Sin embargo, y a pesar de todo el revuelo que generó el comentario de Salazar, la futura esposa de Redrado volvió a hablar con el matutino: “Ya dije lo que tenía que decir. Simplemente, me cansé de tanto hostigamiento de esta señora con Martín. No me gusta pelear, soy respetuosa y seguiré así como siempre, disfrutando de este momento tan lindo que estamos viviendo” , le dijo la empresaria a Karina Iavícoli por WhatsApp.

Respecto a Salazar, advirtió: “ No quiero darle más importancia a la locura que maneja esta señora. Soy buena persona y no me interesa hablar mal de ella, por más que esté sistemáticamente intentado hacernos daño a Martín, a sus hijos y a mí. No caigo en la misma, sé quién soy, tengo mi moral y mis valores bien puestos, me educaron de otra manera. Me gusta ser una buena persona y respetuosa ”.

Tras aclarar que no quiere dar notas públicas porque es muy bajo perfil, Sanguinetti habló sobre su casamiento y advirtió que no va a permitir que nada ni nadie arruine este momento tan especial de su vida. “Estoy disfrutando de este momento tan lindo, organizando nuestro casamiento. No quiero permitir que nadie intente opacar este momento increíble. No soy escandalosa, no soporto la injusticia y no tolero la mentira”, le dijo por su parte a Mariana Brey.

Por último, la novia del economista explicó por qué no salió a responder antes. “ Voy a ser fiel a mi perfil bajo, no me copa para nada exponerme. Menos con gente tan desequilibrada. No me la creo ni los estoy snobeando. Yo no soy así. No quiero líos, no me gusta pelearme y cualquier cosa que yo diga daría para eso ”, aclaró.

El casamiento de Redrado y Sanguinetti

El expresidente del Banco Central se casará en julio con Sanguinetti, en un exclusivo destino europeo. Se trata del Lago de Como, ubicado al abrigo de Los Alpes, en el norte de Italia, en una celebración para 200 invitados a lo largo de tres días, según informaron en LAM (América).

Martín Redrado y Lulú Sanguinetti se casarán en el Lago De Como.

La noticia se conoció en medio de una nueva controversia entre el economista y Luciana Salazar, su expareja. La semana pasada trascendieron unos viejos audios en los que Redrado le pedía revincularse con Matilda, la hija de la modelo, que se dieron a conocer luego que el exfuncionario desmintiera enfáticamente que no era el padre de la pequeña.

En medio de declaraciones cruzadas de Salazar y Lulú Sanguinetti, en LAM brindaron detalles sobre la boda. La periodista Yanina Latorre contó que la celebración se realizará el 18, 19 y 20 de julio. Y destacó que todo se manejó “con mucho” secreto por la posible reacción de la modelo.

“Ya están las invitaciones, pero aún no las terminaron de entregar”, explicó Latorre, al subrayar que se trata de un evento “internacional” por las múltiples conexiones del extitular del Banco Central. “Redrado es un tipo que labura afuera”, añadió.