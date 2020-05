Luciana Salazar también habló de la detención del mediático Mühlberger

" Me sorprendió su detención y la clausura de la clínica porque nunca vi nada raro", aseguró Luciana Salazar, en diálogo con el programa Hay que ver (elnueve), en el que además contó que había estado yendo a la clínica hasta que empezó la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus.

"Iba a hacerme tratamientos con las máquinas que tiene, de última generación. No me gusta que me pinchen las venas ni me den suero y nunca me hice nada invasivo. Lo que me hice me funcionaba muy bien", aclaró Salazar y recordó que solo una vez tomó unas pastillas que le dio el médico: "Fue en 2010 cuando participaba de 'Bailando por un sueño' y estaba muy flaca y anémica y él me ayudó a recuperarme, Después nunca más porque no me gusta tomar pastillas. Conmigo siempre fue una maravilla de persona, muy amoroso".

Luego expresó: " Me sorprendió su detención y la clausura de la clínica porque nunca vi nada raro. Hablé con una íntima amiga de la dermatóloga que me atiende y me dijo que esos medicamentos vencidos eran muestras que el doctor no le daba a nadie. De verdad, nunca he visto nada malo en la clínica ni escuché críticas malas sobre él. Conozco a muchos que se hacen sueros, como Moria Casán o Marcelo Polino, y les funciona perfectamente".

Mühlberger y la "cura del coronavirus"

" Mühlberger se equivocó cuando prometió la cura del coronavirus . Estuvo mal comunicado eso, quizá, diciendo que tiene una manera de prevenir el contagio hubiese sido mejor. Si hubiera tenido la posibilidad de hablar con Rubén, se lo hubiera dicho. Tal vez podría haber dicho que teniendo las defensas altas es más difícil contagiarse del Covid-19 ", expresó Luciana Salazar , paciente desde hace muchos años del mediático médico. Y agregó: "Tanto Rubén como su asistente siempre me mandan mensajes y nunca me ofrecieron ese antiviral".

Por otro lado, habló sobre cómo se manejará en un futuro si se comprueban los delitos de los que se lo acusa. "Más allá de la relación personal que pueda tener con él, si está en contra de la ley no voy a seguir yendo, por una cuestión de sentido común".