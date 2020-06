Luciana Salazar se prepara para debutar en Polémica en el Bar

Luciana Salazar vuelve a la pantalla chica con Polémica en el bar Fuente: Archivo

Luciana Salazar ya está lista para debutar en Polémica en el bar . A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, anunció que después de un breve retraso causado por el coronavirus se sumará en los próximos días al ciclo de América.

"El 16 de junio empiezo en Polémica en el bar . Tendría que haber sido en abril, pero con la cuarentena se me complicó. Lindo reencontrarme con mis compañeros finalmente", escribió en Twitter e Instagram. A diferencia de otras mujeres que han participado en el programa, la rubia se sentará en la mesa como una disertante más, aportando su visión en los debates.

"Es un desafío porque voy a estar rodeada de hombres, y está bueno que se le de lugar a la mujer", dijo Luli hace unos meses durante una entrevista en Intrusos . "Quiero aclarar que esto no es en reemplazo de nadie. Lo que voy a hacer nada tiene que ver con lo que hacía Virginia Gallardo y, de hecho, no soy la dueña del bar", agregó. "Me gusta que Polémica le de otra vuelta. Siempre hubo muchos hombres en esa mesa y ausencia femenina. Me gusta que se incluya a la mujer porque habla de los tiempos que corren, reivindica nuestro lugar y nuestra lucha".

Este era uno de los proyectos que la modelo tenía previstos para el 2020 y que fueron postergados a causa de la pandemia. Además del programa de América, Luciana iba a ser parte de Deconstruidas, un ciclo político femenino de C5N que tenía fecha de estreno el 3 de mayo y el cual iba a conducir junto a Olga Wornat y Alejandra Malem .

A través de estos trabajos, Salazar busca afianzar el costado de analista política que viene mostrando en sus redes sociales. En el último tiempo, la exparticipante de "Bailando por un Sueño" pasó de las noticias de la farándula a las páginas de la política y la economía nacional por una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en los que anticipaba medidas y posturas de funcionarios que luego se cumplían.