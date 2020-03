Luciana Salazar contó por qué no estuvo ayer en el programa de Mirtha Legrand y cuál será su rol en Polémica en el bar

Luciana Salazar firmó en vivo un contrato que la une a Polémica en el bar , histórica mesa a la que se sumará a partir del lunes próximo. Y lo hizo en Intrusos , el programa que Jorge Rial conduce por América.

"Es un desafío porque voy a estar rodeada de hombres, y está bueno que se le de lugar a la mujer. Voy a estar cuatro veces a la semana. Arranco el lunes y vuelvo después de Semana Santa, porque tengo cosas que hacer. Y quiero aclarar que esto no es en reemplazo de nadie. Lo que voy a hacer nada tiene que ver con lo que hacía Virginia Gallardo y, de hecho, no soy la dueña del bar", contó Luciana.

La actriz y modelo también contó que Gallardo se comunicó con ella. "Estaba angustiada porque se dijo que ella estaba celosa de mí y quería decirme que no era así. Sé la clase de persona que es ella, es buena y la adoro. No siento que le esté sacando el trabajo a nadie. Me gusta que Polémica le de otra vuelta. Siempre hubo muchos hombres en esa mesa y ausencia femenina. Me gusta que se incluya a la mujer porque habla de los tiempos que corren, reivindica nuestro lugar y nuestra lucha".

Luciana también aclaró en Intrusos por qué no estuvo en la mesa de Mirtha Legrand en su primer programa . "Me puso muy mal que me vincularan con un asesino. Y que lo hicieran sin motivo alguno. Yo había aclarado el día anterior que la persona que decían que era mi pareja era en realidad un amigo de mi familia, y a quien queremos mucho. Entonces, no entiendo por qué dijeron que yo era la suegra de Máximo Thomsen, uno de los coautores de uno de los asesinatos más terribles (está imputado por el asesinato de Fernando Báez Sosa). Me pareció de mala fe. No tengo nada que ocultar. Es un amigo y van a ver un montón de fotos porque ama a mi hija, mi hija lo ama a el, conozco a su familia y conoce a la mía", dijo la actriz sin querer nombrar a la persona que ya puso una cautelar para que no se diga su nombre públicamente.

"Mirtha no tiene nada que ver -agregó Salazar-. Hablé con Nacho (Viale, nieto y productor de Mirtha) y le expliqué. Entiendo que le diera bronca que no fuera al programa porque ellos no tienen nada que ver. Soy cumplidora, laburadora y nunca planté a nadie. Esta vez tuve un problema serio con el canal, porque tuvo una responsabilidad en lo que se dijo en Los ángeles de la mañana . Entonces, no me sentía cómoda, a pesar de que admiro a Mirtha. Me dolió decirle que no pero puede más mi bronca que lo que pueda llegar a pensar ella". Sin embargo, el año pasado Luciana tampoco fue al ciclo de la diva de los almuerzos. "Prometí ir en el último programa, pero ese día fueron los Martín Fierro digital y mi hija Matilda y yo estábamos nominadas y podíamos ganar. Quería estar porque nunca me gané un Martín Fierro. En ese caso no me bajé, sino que expliqué qué pasaba".

Luego Salazar se refirió a la productora de Los ángeles de la mañana , Mandarina. "Hace muy poco me pasó también una mala situación con esa productora, y tiene que ver con el chat de mamis. Todo estuvo armado con mala fe. Le encuentro un lado político a todo esto. Hay un ensañamiento con mi persona, me están atacando por mi posición política. Me vincularon sentimentalmente con Máximo Kirchner y lo dijeron en ese programa. Yo ni lo conozco a Máximo. Están en constante búsqueda de quién me pasa información. Y no se van a enterar porque no revelo mis fuentes. Yo escribo mis propios tuits políticos. El tema me interesa de siempre y quizá antes yo no lo contaba. Esta es otra faceta mía pero no es algo novedoso".