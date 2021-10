Luciano Cáceres, sobre el acoso sexual que sufrió su novia, Belén Rivas Roy: “Fue durísimo lo que vivió”

Luciano Cáceres está atravesando una de sus mejores etapas profesionales: protagoniza uno de los éxitos teatrales de la temporada, Desnudos, forma parte del elenco de la tira de eltrece La 1-5/18 y está por estrenar la película Lo inevitable, junto a Juana Viale. Pero, además, el actor vive un muy buen momento, también, a nivel personal: está de novio con la instructora de yoga y excronista televisiva Belén Riva Roy.

“Por suerte, estoy bien, acompañado y todo viento en popa”, le contó a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina, a propósito de su situación sentimental. “Es muy valiente y una persona sana, por sobre todas las cosas. Una persona que hace el bien. Ella dejó su actividad, los medios, por una actividad mayor y así la conocí yo, practicando yoga. Es una excelente instructora. Estoy muy agradecido de haberla conocido, estar con ella es un gran aprendizaje”.

Luciano Cáceres y Belén Riva Roy en una de sus últimas apariciones públicas Gerardo Viercovich

En diálogo con la periodista, el actor se refirió, además, al acoso sexual del que fue víctima Riva Roy en marzo de este año, y que se volvió viral luego de que ella subiera un video a las redes, contando lo ocurrido minutos antes en los bosques de Palermo.

“Fue durísimo lo que vivió. En su caso, el video que compartió contando su historia se hizo viral, y acá estamos, acompañando”, expresó Cáceres. Y continuó: “Es muy triste lo que ocurre cuando te invaden tu espacio privado, más allá de que ella haya estado en un lugar público en ese momento”.

“Eso no solo le ocurrió a ella, sino que le ocurre a un montón de mujeres en distintas situaciones, muchas veces acompañadas de abuso de poder en el trabajo”, reflexionó el actor. “Pero lo bueno que está ocurriendo de un tiempo a esta parte, lo que me hace ver una luz de esperanza -y en mi caso me toca de cerca porque soy padre de una preadolescente-, es que se está empezando a hablar. Esas situaciones se están poniendo en evidencia. Es triste que siga ocurriendo, pero lo importante es que son cosas que ya no se callan, ya no se esconden”, celebró luego.

“Obviamente, hay personas que no pueden decirlo y necesitan callarlo y está bien, pero se está gestando un escenario en el que es posible exponer estas cuestiones que siempre permanecían escondidas y son graves”, indicó. Y, refiriéndose concretamente al episodio del que su novia fue víctima, indicó: “Una de las cosas más terribles que le ocurrió a Belén fue la desconfianza... Después de ese hecho vino un tipo que la quería ayudar y le ofreció alcanzarla en auto, y ella sintió que no podía confiar en nadie. Esa es la tristeza que se suma a este tipo de experiencias. Agarró su bici y tuvo que abandonar su espacio al aire libre”.

La historia, en primera persona

“Quiero contar algo que me acaba de pasar en los bosques de Palermo. Fue con suerte, pero esta vez me pasó a mí”, comenzó explicando Rivas Roy, con los ojos llorosos y todavía en shock por el hecho que acababa de vivir, en un video que subió a sus redes sociales y se volvió viral.

“Fui a meditar a los bosques. Fui a una zona al lado de la avenida; una zona transitada. Habían dos parejitas cerca. No era la zona del lago central. Me puse los auriculares y empiezo a trabajar en mi proyecto. Comienzo a escribir y no me doy cuenta de que la pareja que estaba al lado se había ido”, continuó, en aquel momento.

Y, conmovida, había relatado: “Miro para el costado, para el lado derecho, y veo que empiezan a caminar hacia mí dos hombres; uno sin remera. Entonces, intento pensar en positivo, como siempre y vuelvo a lo mío. Cuando vuelvo a girar la mirada, ya los tenía muy cerca. Me quedo totalmente dura, intento respirar, y mi mente ya piensa en darles todo con tranquilidad. Veo de darles el celular y la bicicleta”.

“Cuando se acercan más me expresan que tenían ganas de hacerme lo mismo que le hace un actor a una actriz en una película muy conocida mundialmente sobre sexualidad y sadomasoquismo. Quizá pueda parecer poco, pero cuando te lo dicen te parece un montón, porque una nunca sabe si lo van a cumplir o no”, rememoró, en medio de un ataque de llanto.

Y continuó: “Entonces, me quedo dura, cierro los ojos y en ese momento siento que se me para el mundo. Realmente sentí miedo por primera vez en mi vida. Me pasa uno de sus hombres por atrás y siento su miembro pasándome por la cabeza”.

“Empiezo a escuchar: ‘¿Estás bien?’. Quiero contar esta situación para recalcar eso: un hombre que pasaba en su auto vio la situación, que venían hacia mí y se involucró. Le agradezco de corazón a ese hombre, porque estoy segura de que no me hicieron nada porque él apareció para ayudarme”, siguió.

“Los dos hombres se van y yo quedo totalmente asustada, totalmente perpleja. Viene otro hombre y dice: ‘No le hicieron nada’. ¿Qué es hacer algo y qué es no hacer nada? A mí sí me hicieron todo. Está bien, tuve suerte: no me tocaron, no me penetraron, pero sí me cagaron el día; sí me dejaron con miedo. Y sí sucedió algo que no debería suceder. Las mujeres deberíamos poder estar en una plaza sin que nos sucedan estas cosas. Deberíamos poder caminar sin que nos sucedan estas cosas”, reflexionó.

“Esta es la primera vez que me pasa. Hago este video recién llegada a mi casa. Sufrí miedo, de verdad. Nunca tuve el miedo que tuve hoy. No me pasó nada y le agradezco a la vida, pero fue una situación realmente de mierda. Porque un hombre cuando te dice que te va a hacer algo sexual, vos no sabés si es capaz de hacerlo o no. Gracias a Dios no fueron capaces de hacerlo, pero esto no debería pasar. No debería pasar más. En los bosques de Palermo no hay seguridad. Y después, paso con la bici por la Ciudad y veo amontonados a los policías charlando y mandando mensajes de texto en todas las esquinas”, denunció.

Bosques de Palermo: una joven denunció que fue víctima de acoso sexual

“Por favor, pongan seguridad. Empiecen a poner más seguridad en la calle, porque esto no puede pasar. Siento que las mujeres no tenemos la libertad de ir a una plaza, de ir a los bosques, de caminar libremente. ¡No podemos! No podemos porque nos pasa esto. Viene una bestia y nos arruina el día”, señaló.

Y finalizó: “No sé quién es el hombre que me ayudó, no sé cómo se llama... Me subí a la bici y me fui andando rápido hacia mi casa. Pero no saben cuánto lo agradezco, porque después de que te pasa una situación así, que haya un hombre que te pregunte si estás bien, hizo que me sintiera protegida. Le agradezco muchísimo a esa persona”.