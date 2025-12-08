Teté Coustarot y Luciano Cáceres conducen los Martín Fierro de Cine: un vestido homenaje y la frase que no puede faltar

Luego de las polémicas por los Martín Fierro Latino, de la Danza y el de Salud, APTRA vuelve a apostar por la ficción y el lunes desde las 20.30 en la Usina del Arte, se llevará a cabo la segunda entrega de los premios que reconocen a los mejores del cine y las series nacionales. Al igual que el año pasado, la dupla de anfitriones estará conformada por una conductora y un actor: Teté Coustarot y Luciano Cáceres. Ambos, en plena cuenta regresiva de cara al evento hablaron con LA NACION sobre cómo se preparan, sus expectativas y la emoción que les genera estar el frente.

Tete Coustarot, en otro Martín Fierro Hernan Zenteno - LA NACION

Teté tiene varias conducciones de Martín Fierro en su haber, incluso recordó que con Fernando Bravo estuvieron llevando adelante la entrega de 1992 cuando se entregó por primera vez un Oro (en ese caso fue para el ciclo Fax) y muchos años después fue la anfitriona de la primera entrega dedicada exclusivamente a la radio, en el 2016. Sin embargo, cada edición es única. “Me preparo de la mejor manera, me produce una enorme felicidad hacer la conducción de este Martín Fierro de Cine que es algo tan especial. Ese día trato de dormir, aunque siempre cuando tengo algo tan importante me despierto muy temprano”, admite y agrega: “No sé la cantidad que hice, pero me encanta hacer la ceremonia y pongo todo para que sea ágil, entretenida y que salga todo de la mejor manera. Me produce mucha emoción volver a conducir una gala”.

El look, una clave de la noche

El look para la ocasión no es un detalle menor y la exmodelo estará, como en cada ocasión, a tono con la importancia del evento. “Será algo cómodo que va a tener un guiño especial en homenaje al cine”, adelanta sobre los dos vestidos que lucirá durante la entrega, ambos a cargo de Benito Fernández. Además, la acompañarán Los García (Mariana y Nacho) sus asesores de vestuario, Martín Blanco quien también la maquilla para el ciclo Argentina de Película (sábados a las 22 por América), Walter, de Cerini, a cargo del peinado y El Mundo de las Alhajas. “Es todo tan bonito, que estoy feliz”.

Teté se muestra entusiasma con su coequiper, Luciano Cáceres. “¡La expectativa es la mejor!”, dice y continúa: “Me parece muy bueno que haya un actor de cine como es él, lo conozco es una persona que vino al programa, lo fui a ver al teatro y estoy muy contenta porque es muy profesional y está entusiasmado y tomó esto con mucha alegría”.

Coustarot vio casi todas las películas nominadas. “No puedo decir favoritas porque sería parcial. Pero estarán todos los protagonistas, cada propuesta tiene seis o siete nominados así que no vamos a utilizar la palabra terna, vamos a hablar de categoría. Además, habrá homenajes muy buenos a diferentes estrellas de nuestro país, va a ser muy lindo”.

Por estos días, Luciano se encuentra de gira por Madrid con su unipersonal Muerde, pero llegará a Buenos Aires el domingo a la madrugada, para poco más de 24 horas después, hacer su debut en la conducción de un Martín Fierro. “Me encanta que se haga el Martín Fierro de Cine, siempre es un incentivo a la producción en estos tiempos tan complejos”, dijo el flamante anfitrión que además está nominado a mejor actor protagonista de cine por su labor en Adiós Madrid (categoría en la que compite con Adrián Suar por Mazel Tov, Guillermo Francella por Homo Argentum, Joaquín Furriel por Una muerte silenciosa, Lorenzo Ferro por Simón en la montaña y Sergio Podeley por Gatillero).

“No voy a negar que lo de la conducción me da nervios. Soy actor, lo vi el año pasado a Vicuña haciendo este evento. Mis únicas experiencias fueron en Primeras damas del espectáculo, en el Gran Rex, que era presentar a las figuras de nuestros musicales y el gran desafío fue cuando hicimos con Cecilia Roth los 200 años de la UBA, pensé que sería en un aula magna y fue al aire libre para cincuenta mil personas”, confiesa, pero sabe que tiene a una gran compañera al lado: “Me da tranquilidad, la aprecio, seguiré sus consejos para ponerle ritmo ella conoce mi trabajo, me hizo notas y me parece perfecta para esto porque hace un ciclo de cine argentino que me parece hermoso. Además, todos la queremos y la admiramos, es muy respetuosa”.

La frase infaltable

En diálogo con LA NACION, promete: “En algún momento debo decir ‘Qué noche Teté’ y después confiar, estoy siempre preparado para recibir las críticas. No me molestan, estoy acostumbrado, siempre fui el distinto, de chico en mi generación eras raro si no jugabas al futbol y te gustaba el teatro o leer, ahora las generaciones pueden bailar, cantar. Hay que animarse”.

Luciano Cáceres, entusiasmado por la conducción de los Martín Fierro de Cine (Foto: Instagram @lucianocaceresok)

Aunque está a más de diez mil kilómetros de Buenos Aires, Luciano se está preparando para el lunes con el equipo que producirá la entrega. Hicieron llamadas para aclarar la dinámica, zoom y el domingo, con los pies sobre suelo argentino, ensayo. Al igual que Teté, su look tampoco está librado al azar: “Me va a vestir Fabián Zitta, que ya me conoce y me ha vestido para otros eventos y premios internacionales, así que me quedo tranquilo porque lo que me da, queda bien. Será un smoking con algún touch que siempre le da él, es un artista. Ya la ropa me ayuda acomodarme en personaje, me pongo una camisa y un saco y no soy yo”.

Luciano está nervioso, pero sin alarmas, ya que es algo que siente a menudo: “Cuando salgo a escena, cuando estoy por grabar, cuando hay un desafío y está bueno porque significa que me importa y que me genera ilusión. Me pasa con Muerde y ya hicimos más de doscientas funciones”.

De viaje

El actor está desde hace dos semanas en España. “Extraño mucho a mi hija Amelia pero ahora con la conectividad es más fácil”, comenta. Una vez que llegue a la Argentina tendrá las ruedas de prensa de El susurro, la película argentino uruguaya que se estrena el 22 de enero y luego comenzará con los ensayos de su nuevo unipersonal Paraíso, que estrena el 15 de marzo.

Teté, por su parte, confirmó que en 2026 continúa con Argentina de película: “Pensamos que sería un programa de verano y siguió. Estoy contenta porque sirve para valorizar y poner en pantalla muchísimas películas argentinas, llevamos mas de 60 en el año y los actores, actrices, directores, productores absolutamente generosos viniendo al programa y agradeciendo la posibilidad de mostrar su trabajo. Es algo tan arduo hacer una película y a veces están una semana en cartel porque coincide con un gran tanque y la gente no tiene posibilidad de verla. Nuestro cine tiene una cantidad de premios y un recorrido interesante de tratar temáticas de todos los tiempos, familia, actualidad, historia, relaciones, situaciones que están planteadas de manera interesante, mostrando paisajes y lugares interesantes. Es una enorme alegría y estoy feliz de hacerlo”.