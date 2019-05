Luciano Cáceres: "Ustedes me quieren con Juana Viale pero no, somos re amigos"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2019 • 15:11

Los rumores de romance entre Luciano Cáceres y Juana Viale comenzaron en el verano, cuándo ambos se encontraban en Mar del Plata trabajando juntos en dos obras de teatro, 40 días y 40 noches y El Ardor. Si bien ambos siempre se encargaron de negar la relación, algunas fotos y rumores los seguían vinculando.

La ceremonia de los Premios Platino en México, que los volvió a juntar, reavivó las sospechas de una relación. Sin embargo, en una entrevista con El Espectador, el programa que conduce Ángel de Brito en CNN Radio, el actor volvió a desestimar una vez más estos rumores. "Con Juana no fuimos juntos a México, nos cruzamos en la fiesta de los Premios Platino. Ella hizo su viaje y yo hice el mío. Estoy solito", aseguró.

"El amor no se busca, el amor te sorprende y no lo podés parar. Pero estoy soltero...", agregó. "Ustedes me quieren con Juana, pero no, somos re amigos. Compartimos dos temporadas hermosas en teatro, pero somos re amigos y siempre es una alegría encontrarnos, vernos".

Además, aprovechó la entrevista para contar cómo debe ser la mujer que lo enamore. "Necesito una persona que sea buena compañera, seria, laburante e independiente".

"Estamos muy contentos, enterados de que estamos en pareja ya hace un tiempo, disfrutando de todo este amor que nos conmueve, pero que todavía no nos declaramos. Pero felices", decía Cáceres en el verano, tomando con ironía el romance. Juana también se reía de la posibilidad de estar en pareja con su compañero: "Con Lu estoy completamente enamorada, estoy esperando que me diga si quiero ser su novia".