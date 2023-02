Luciano Castro reveló qué es lo que hace cuando lo manosean sin su consentimiento

escuchar

Luciano Castro está atravesando un muy bien momento. Mientras consolida su romance con Flor Vigna, protagoniza en Mar del Plata la obra El Divorcio, junto a Natalie Pérez, Carla Conte y Pablo Rago. Este sábado, en una entrevista, el actor se refirió a su presente y, con su sinceridad habitual, reveló qué es lo que hace cuando alguien lo toquetea sin su consentimiento.

Esta semana, el actor recibió el premio Estrella de Mar al mejor actor de comedia de la temporada marplatense. “Me encanta lo que está pasando. Me da hasta pudor decirlo, por miedo a que deje de sucederme. Pero, después de tantos años de trabajo, agradezco haber tenido esta posibilidad que me está dando el productor Daniel Faroni y a toda la gente que me formó, de haber podido llevar todo eso al teatro y que me vaya bien”, expresó, en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Con respecto al futuro de la obra en la cartelera de Buenos Aires, Castro indicó: “El 22 de marzo es la fecha que nos propuso Carlos Rottemberg, que nos ofreció la sala que queramos... Pero en eso nosotros seguimos pensando igual: preferimos la cercanía con el público, no queremos algo ostentoso ni pretensioso. Preferimos ir a la Avenida Corrientes, a una sala de 600 o 700 personas que sea linda y no una enorme, para generar más clima. Pero sí, vamos a estrenar en Buenos Aires. Sabemos que va a ser difícil, porque hay muy buenas obras, pero eso, desde mi punto de vista, enriquece”.

El actor se refirió, además, a los rumores que indican que Natalie Pérez abandonaría el elenco para dedicarse de lleno a su carrera como cantante. “Eso lo va a decidir ella. Siempre estuvo vigente esa posibilidad; no es un peso para la compañía ni para nosotros. Natalie es muy talentosa y hace un montón de cosas que yo no podría hacer. Yo quiero que ella se tome su tiempo y sepa qué quiere hacer, porque, en definitiva, pone el cuerpo ella, no yo. Y antes de ser una buena actriz, Natalie es una gran persona y una gran profesional. Por eso, estoy dispuesto a bancarla en lo que sea, porque quiero que la pase bien. Sé que la decisión que ella tome es la que la va a dejar más tranquila”.

Ante la posibilidad de que su excompañera de Las Estrellas abandone la obra, comenzaron a surgir los rumores de que su reemplazo podría ser Flor Vigna, la novia del cantante. “A mí me encantaría. No lo decido yo eso, lo decide la productora; yo me ocupo de lo artístico, no del dinero ni de lo contractual. A mí me encantaría, pero estamos más o menos en la misma... Si la elegida es Flor y ella decide hacerlo, quiero que tenga la tranquilidad de que puede hacer lo mismo que Natalie, porque ella también está en un momento musical terrible para ella”.

“Hace un año y medio que empezó a hacer música y no para de estudiar, de leer, de bailar... De formarse en todo lo que tiene que ver con la música y bueno, esto es teatro... Hay que dedicarle tiempo, espacio... ¡Yo qué más quiero que esté Flor! Es talentosa, una bomba, una mujer con una proyección y con una energía enormes. Es mi novia... ¡Qué más quiero! Pero que decida ella. No quiero que esté para que estemos juntos... Ya estamos juntos en otro lado; quiero que esté porque puede”, fundamentó.

Además, confirmó que próximamente Vigna dará a conocer una canción dedicada a él. “Yo soy bastante cursi, porque soy un hombre grande... Entonces, que te escriban una canción de amor es una locura; quedás hecho un tonto. Pero sí, me escribió una canción que es hermosa. Y es tan generosa que hasta me propuso géneros. ‘¡Qué me importa!’, le dije. ‘¡Me escribiste una canción de amor! Es tuya, hacé lo que quieras’. Es una genia”.

Hace algunas semanas, Carla Conte contó en el mismo programa radial que mucha gente no tiene dinero para pagar la entrada de una obra, pero va a la salida de los teatros para poder ver salir a los actores. Y que Castro le da mucha importancia a ese gesto. “Yo soy re popular. A mí la gente me ve y me abraza porque muchos años seguidos estuve adentro de sus casas sin querer queriendo, cuando la tele era la tele y no podías ver otra cosa, a las 9 de la noche, sentado a la mesa junto a tu familia. Yo estaba ahí”, explicó Castro.

Y continuó: “Me pasa con las nuevas generaciones... el otro día dos nenes de 14 años me abrazaban, me daban besos y yo, riéndome, les digo: ‘¿Pero ustedes saben quién soy?’. Y me responden: ‘Sí, Ringo. Sos vos, Ringo’. No saben ni mi nombre. Me dicen Ringo porque están viendo por YouTube Sos mi hombre. Y ni siquiera saben mi nombre porque están enamorados de Celeste Cid. Y como yo soy el que está con Celeste en la novela dicen: ‘¡Ringo! ¡El boxeador!’. Y me encanta. Algo hicimos y algo quedó. ¡Es una locura! Yo hace 32 años que trabajo. Que un chico de 13 años que podría tranquilamente no saber quién soy y lo sepa por YouTube, me parece extraordinario”.

También hace unas semanas, Castro reveló que no siempre las “muestras de cariño” que recibe por parte del público son sanas y respetuosas, y que algunas veces termina siendo “toqueteado”. Dlugi quiso saber, en medio de la entrevista, cuál es la reacción del actor cuando eso sucede. Y él no anduvo con rodeos a la hora de responder: “Les digo. Cuando me dicen: ‘Uh, que tetas’ y me las tocan, les digo ‘Y si yo te las toco a vos, ¿qué pasa?’, refiriéndome al cambio social y cultural que estamos viviendo. Ahí me dan la razón y me piden disculpas. “Perdoname. Es con cariño”, me dicen. Pero yo se los digo. Yo hablo con la gente, no soy político; no tengo que esconderme y no le debo nada a nadie. Si la gente me habla, yo también les puedo hablar. Yo voy y me saco una foto con cada uno de los que me lo pide, porque aprendí que eso también es parte de mi trabajo”.

