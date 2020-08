El actor volvió a ser el protagonista en las redes sociales Fuente: Archivo

Luciano Castro volvió a ser el protagonista en las redes sociales por el programa especial de Podemos Hablar (Telefe), donde se revivieron los "mejores momentos" del ciclo. Aunque ya pasaron casi nueve meses del escándalo mediático por la filtración de fotos íntimas del actor, los usuarios de Twitter hicieron todo tipo de comentarios.

Debido a la ausencia de Andy Kusnetzoff, quien se encuentra ya recuperado de coronavirus, pero debe esperar un tiempo prudencial para volver a la pantalla, el sábado se emitió un especial del programa.

En ese contexto, recordaron el día en que el conductor le preguntó a Castro y su esposa, Sabrina Rojas, cómo estaban afrontando la gran tormenta mediática por la filtración de fotos prohibidas del actor.

"No hice nada malo yo, no jodí a nadie, más que a mi mujer y a mi hijo, yo mientras que pueda hablar con ellos, ya está. Es horrible; pero me importa muy poco lo que digan los demás, no me afecta", fue la respuesta de Castro en aquél entonces.

"Te encontrás en un lugar que realmente es incómodo, aunque hay cosas mucho más graves, pero yo no tengo que explicarle nada a nadie", continuó. Rojas también habló al respecto y agregó: "Me parece que cada uno es cómplice cuando reenvía la foto. Tal vez le sucede a otra persona que hasta se puede llegar a suicidar por vergüenza".

"Le puede pasar a tu hija, a tu hermano, y lo vas a vivir como si fueras vos. Recién ahí entendés la gravedad", cerró la modelo. Ese fragmento retransmitido en PH fue lo que despertó una nueva ola de memes y comentarios en las redes sociales y Castro volvió tendencia en las redes.

En ese mismo programa el actor había contado cómo fue la charla que tuvo con su hijo mayor, de 18 años: "La conversación fue distinta. Me resultó mucho más angustiante hablar con él que con mi esposa, porque uno tiene en la cabeza la responsabilidad de ser padre y piensa en cómo puede afectarlo, pero mientras pueda hablar con él y tenerlo cerca, está bien".

Mientras tanto, en la red social del pajarito el debate sobre las fotos privadas y la exposición mediática que vivió Castro volvieron a estar en escena. Vale recordar que el actor se quebró en "vivo" durante el programa, y por eso hubo quienes admitieron haberse conmovido por el impacto que tuvo la filtración de las imágenes en su vida familiar.

Castro no hizo ningún comentario en sus redes sociales, y prefirió guardar silencio sobre el repentino regreso del tema a las conversaciones virtuales. En su cuenta de Instagram comparte algunas fotos desde su casa, junto a sus hijos y su esposa, con quienes está transitando la cuarentena por la pandemia de Covid-19.