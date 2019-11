Luciano Castro y cómo lo afectó la filtración de sus fotos íntimas Crédito: Instagram

Ya pasaron varias semanas desde el escándalo de la filtración de las fotos íntimas de Luciano Castro, pero de todas maneras el tema sigue siendo de interés para la prensa. El actor que está a puro ensayo y promoción por el estreno de la obra Desnudos en Mar del Plata no pudo evitar las consultas al respecto y expresó: "No me interesa el morbo ni hablar con los medios de algo mío. Ya lo hablé con mi mujer, mis hijos y mi familia. Ya está".

La cronista de Confrontados además le preguntó si le habían molestado las declaraciones de Pampita Ardohain sobre sus fotos y sus atributos . "Lo de Pampita es un tema de ella. Yo no tengo nada que decir. Cada uno hace lo que puede. Son pocos los medios y los colegas que han hablado de eso. Más que un momento de angustia, no me pasó".

Respecto a las versiones que decían que la filtración era parte de una campaña promocional de la obra en la que actuará junto con su mujer, la actriz Sabrina Rojas, el actor dijo: "No necesito promocionar una obra con semejante escándalo y exposición. Yo también hago lo que puedo".

Por otro lado, el actor contó que está muy contento de trabajar con su mujer. "Nos conocimos trabajando un verano en Mar del Plata y ahora volver siendo un matrimonio está buenísimo. A veces nos vamos hablando de la obra y tenemos que parar y decir 'basta'. Pero está bueno volver a estar juntos en un proyecto", aseguró.

Recordemos que Sabrina y Luciano se enamoraron en el verano de 2010, mientras los dos hacían en Mar del Plata la versión teatral de Valientes, que fue un éxito televisivo de eltrece que se trasladó a las tablas. Esa temporada no se despegaron: iban a la playa todos los días, tomaban mate en una carpa del balneario Guillermo en las playas del Faro, las preferidas de los marplatenses, y ella festejaba los logros de Luciano con su tabla de surf. Tardaron unos meses en blanquear su relación. Unos años después llegaron los hijos de la pareja, Esperanza y Fausto. Batallaron algunas crisis, pero siguen siendo una familia ensamblada con Mateo, el hijo mayor de Luciano y su primera mujer.