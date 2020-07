Andy Kusnetzoff volvió a su casa, tras haber estado internado con coronavirus

Después de estar internado con coronavirus, Andy Kusnetzoff volvió a su casa Crédito: Instagram

27 de julio de 2020 • 17:04

El pasado 14 de julio, durante una comunicación telefónica con Perros de la calle, el programa que conduce por Radio Metro, Andy Kusnetzoff confirmó que había sido diagnosticado con coronavirus. Después de casi dos semanas, en las que estuvo internado en terapia intermedia y luego aislado en un departamento, el conductor finalmente fue dado de alta y pudo volver a su hogar para reencontrarse con su familia.

"La felicidad de volver a casa con mis chicas. Gracias a todos los que escribieron, se preocuparon y me desearon la recuperación. ¡Cuídense mucho!", escribió en su cuenta de Instagram al compartir una foto en donde se lo ve junto a su mujer, Florencia Kourny, y su hija Helena.

Aliviada por dejar el mal momento atrás, Kourny también utilizó sus redes para celebrar el regreso del padre de su hija a casa. "Juntos los tres. Equipo completo al fin. Amor infinito. Gracias", publicó en Instagram.

"Aparentemente este virus te puede agarrar de distintas formas, hay gente que es asintomática por días y días y a otros, como yo, nos agarra neumonía", dijo el conductor la semana pasada al comunicarse con sus compañeros de radio nuevamente. Si bien no levantó fiebre, Kusnetzoff contó que sí tuvo mucha tos y cansancio corporal. "Es como si te hubieran cagado palos", comentó sobre cómo lo había afectado el covid-19.

El conductor reconoció que por momentos estuvo asustado. "Te da mucho tiempo de pensar, de reflexionar", afirmó antes de contar porqué decidió relatar cómo vivió ese momento. "Me parecía importante, como comunicador, contarles cómo había sido mi experiencia. Entiendo que hay mucha gente que no lo puede hacer por lo laboral, pero les pido que se cuiden", manifestó asegurando que siempre se cuidó mucho. "Tengo el mismo par de zapatillas desde que empezó la pandemia. No hubo una naranja que entrara a la casa que no laváramos con lavandina, y, sin embargo, me contagié".