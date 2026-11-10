Luciano Pereyra se prepara para cantar frente al Papa: toda la intimidad de la previa en Luján

Veintiséis años atrás, Luciano Pereyra se presentó frente al Papa Juan Pablo II en Roma, durante la XV Jornada Mundial de la Juventud. Allí, con 18 años, interpretó “Solo le pido a Dios”, el himno de León Gieco que espera volver a cantar mañana durante la llegada del Papa León XIV a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Mientras se prepara para este momento histórico, Pereyra compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos de la prueba de sonido, en su ciudad natal.

Luciano Pereyra: "Todo listo para mañana", escribió debajo de una serie de fotos de su prueba de sonido en Luján

“Música y fe en este hermoso Día de la tradición y la emoción llenándome el alma de una prueba de sonido en mi ciudad de Luján. Los tiempos de Dios son perfectos. Mañana nos cantamos!”, destacó el cantante sobre la previa del momento histórico que lo vivirá mañana.

A los 45 años se prepara para vivir un nuevo hito en su carrera: cantarle por segunda vez a un Papa, esta vez a León XIV y en su ciudad natal

“Como hincha de Boca es como que me digan: ’Che, vení a jugar que me falta uno para los once’. Yo también quiero formar parte del equipo de la fe porque creo y porque me gusta compartir lo que me hace bien. La fe para mí es un refugio muy importante que convive de manera perfecta con la música. Dicen que cantar es rezar dos veces, entonces, imaginate ese dicho literal en mi ciudad de Luján el día de la visita del Papa”, aseguró Pereyra a LA NACION.

Luciano Pereyra

Consultado sobre qué le diría al Sumo Pontífice si tuviera la posibilidad de reunirse con él, el cantante reveló: “Primero, gracias por la visita, y que en sus plegarias rece por nuestro país. Hoy le pediría mucho más por la gente del Litoral, que está pasando un momento muy duro con las inundaciones. Y por nuestro país en general, por un poco más de unión entre nosotros”.

La primera vez que Luciano Pereyra le cantó a un Papa

En agosto de 2000, Luciano Pereyra tenía 18 años y acababa de llegar a Roma por primera vez. Una comisión del Vaticano lo había elegido como representante de la juventud latinoamericana para cantar “Solo le pido a Dios” en Tor Vergata, durante el Jubileo de los Jóvenes, ante Juan Pablo II.

Luciano Pereyra - Conversaciones

La elección tenía un sentido particular: jóvenes argentinos y chilenos compartirían un sector cercano al escenario en agradecimiento por la mediación papal en el conflicto del Beagle. La canción de León Gieco aportaba las palabras para ese encuentro.

Pereyra le contó a LA NACION que la dimensión del escenario le había provocado temblores y dolor de estómago. La emoción terminó de alcanzarlo ya de regreso en su casa. “Al otro día volví a Buenos Aires, a la tarde viajé a Salta e hice un concierto donde me estaban esperando mis papás; fue todo muy emotivo, la gente lloraba. Terminé, volví a Luján, abrí la puerta de mi casa, dejé la valija y vi que arriba de la mesa estaba el diario donde decía: “Luciano Pereyra cantó frente a 2 millones de jóvenes en Tor Vergata”. Recién ahí me cayó la ficha y me fui a la cocina a llorar”, recordó. Ahora, 26 años más tarde vuelve a tener la oportunidad de cantar ante un Papa: esta vez en su ciudad natal.

Cómo será la participación de Luciano Pereyra frente al Papa

El miércoles 11, el Santo Padre cumplirá un deseo de su predecesor argentino, Francisco, y cerrará su visita al país con una gran misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que comenzará a las 10 de la mañana. La celebración será afuera de la catedral y se espera una afluencia sin precedentes de entre 1.000.000 y 2.000.000 de fieles. Pereyra será parte de ese multitudinario encuentro. Fue el mismo artista quien dio a conocer la noticia en medio de su octava presentación en el Movistar Arena. Durante el recital, el cantante tomó la palabra y, profundamente emocionado, dijo: “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos!”, confesó sin poder creer la novedad.

Durante la celebración, interpretará, entre otras canciones, “Si no es contigo”, su reciente lanzamiento y primer adelanto de su próximo material discográfico, con el que inicia una nueva etapa musical marcada por sus raíces folklóricas y una sonoridad pop contemporánea.