La modelo habló de su embarazo y de por qué se bajó de la obra que iba a protagonizar con su marido, Pedro Alfonso

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de diciembre de 2019 • 18:46

El rumor comenzó hace más de un mes cuando decidió bajarse de la temporada de verano en Carlos Paz. Sin embargo, la confirmación oficial recién llegó en Navidad. Con un posteo de Instagram súper emotivo, Paula Chaves confirmó que está esperando a su tercer hijo junto a Pedro Alfonso.

Ya instalada en Carlos Paz con sus hijos y su marido, la modelo se comunicó esta tarde con Hay que ver, el ciclo que conduce José María Listorti y Denise Dumas por El nueve y contó cómo está viviendo este particular momento de su vida. "Creo que acá plantamos bandera, cerramos fábrica. Yo decía que quería cuatro pero porque no sabía lo que era tener dos", bromeó al respecto la mamá de Olivia y Baltazar.

En cuanto a cómo tomaron sus hijos la noticia, Chaves confesó que recién hace una semana se enteraron de la llegada de su hermanito: "Oli tiene 6 años y está chocha. Emocionadísima. Ya quiere que nazca. Es re lindo estar viviéndolo con ella tan consciente. Siento que voy a tener una ayudita porque se enloquece con los bebés de mis amigas. Baltazar, en cambio, es mi sombra. Está hecho un abrojo", señaló tras asegurar que fue el pequeño el primero en intuir la novedad: "Sabe pero medio que se hace el gil. Antes de enterarme, el me decía: 'mamá, panza'. Hubo una semana que estuvo tremendo, cambió su personalidad, lo notaba distinto. Ahí me hice el test y me enteré", reveló sorprendida.

Minutos después, la actriz hizo referencia al momento en que se filtró la noticia en los medios y, tras asegurar que sufrió mucho, agregó: "Ese día corrí al colegio de Oli para que no se lo diga ninguna maestra. Por suerte pudimos decírselo nosotros. El ser una persona pública tiene esto, pero son más las cosas buenas que las malas. No me gustó que se especule tanto, me enojé un poco. Soy re calentona e impulsiva", advirtió mientras le reprochaba al conductor del programa haber participado de esas especulaciones.

Si bien aún no saben el sexo del bebé, la mujer de Pedro Alfonso aseguró que ya están "pensando nombres en familia". Además, recalcó lo lindo de estar viviendo este momento junto a sus amigas Zaira Nara y Mery del Cerro, quienes también están embarazadas: "Está buenísimo poder vivirlo las tres juntas. Se dio, no es que nos pusimos de acuerdo. Fue pura casualidad", comentó.

Por último, Chaves reveló los motivos por los cuales prefirió mantenerlo en secreto hasta ahora: "Nos enteramos un día antes de las fotos de la marquesina. No quería contárselo a nadie pero no me quedó opción que decírselo al Chato (Prada) y a (Federico) Hoppe (los productores de Atrapados en el museo)". En cuanto a las razones por las cuales decidió bajarse de la obra, aclaró: "Decidí que no porque yo me embarazo y me embarazo con todo. Estoy entrando en el cuarto mes y ya no doy más. Ya tengo panza, no me entra la ropa y tengo retención de líquidos", concluyó.