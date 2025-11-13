Nara Ferragut apuntó sin filtro contra Paula Chaves: “Me daría vergüenza ser como ella”

Johnny Depp aterrizó en Argentina y su presencia no pasó desapercibida. El actor y director llegó al país para promocionar Modigliani, tres días en Montparnasse, la película que dirigió y que ya genera gran expectativa entre los fanáticos del cine. Su visita revolucionó a la farándula local, y fueron varias las figuras que aprovecharon la oportunidad para conocerlo y sacarse una foto con él. Sin embargo, una de esas imágenes desató una inesperada polémica: Nara Ferragut compartió su retrato junto a Depp, pero recibió una crítica de Paula Chaves que no pasó inadvertida. Lejos de quedarse callada, la periodista decidió responder y el cruce entre ambas rápidamente se volvió tema de conversación en redes.

Todo comenzó cuando Paula Chaves y Evelyn Botto, durante una emisión del ciclo de streaming Tapados de laburo (Olga), comentaron sobre la visita de Johnny Depp al país y se refirieron a la periodista Nara Ferragut, quien había logrado tomarse una foto con el actor. Las conductoras cuestionaron la manera en que la periodista se acercó al artista, lo que rápidamente generó repercusión en redes.

La foto de Nara Ferragut con Johnny Depp (Captura: Instagram @naraferragut)

“Fue un desquicio la gente. La vi a Nara Ferragut que quiso sacarse una foto a costo de todo. La seguridad la corría. Yo no me expondría así”, comenzó Botto, en referencia al momento en que Depp llegó al Cinemark Palermo, en medio de un gran revuelo de fanáticos.

Paula Chaves y Evelyn Botto analizaron el episodio en su programa y generaron polémica

En esa misma línea, Paula Chaves agregó: “Me da vergüenza. Porque no es que es un comité privado de gente y vos vas te sacás una foto con él. Está el video donde se ve que te estás desesperando por ir a ver a Johnny Depp. A mí me da vergüenza, me muero”. Sin dudas, sus palabras no pasaron desapercibidas y desataron una fuerte reacción por parte de Ferragut, quien no dudó en responderles públicamente.

La contundente respuesta de Nara Ferragut a Paula Chaves

Luego de escuchar las declaraciones, Nara Ferragut no tardó en responder. En primer lugar, decidió repostear el fragmento del programa en el que hablaron de ella y, después, utilizó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo. En una serie de historias de Instagram, recordó que había trabajado con Paula Chaves y dejó en claro que no guarda buenos recuerdos de esa etapa laboral.

“A mí me daría vergüenza ser ella y agradezco a Dios no ser como ella. Fue una de las peores experiencias que tuve en mi vida real”, comenzó y agregó: “Si van a Villa Carlos Paz y preguntan por ella, se van a llevar una sorpresa. Es mucho de lo que acaba de decir: para ella las personas son más o menos importantes. Para mí, todos somos iguales. Venimos y en dos minutos nos vamos. Aguante el ser y no el ego”.

Ferragut respondió desde sus redes y recordó viejas diferencias con Chaves

Ferragut fue contundente con su mensaje y le pidió a la modelo que dejara de mencionarla públicamente: “Yo pido que no hablen de mí porque yo no hablo de ella. Me han llamado, me han propuesto hablar y no lo he hecho porque no me interesa. Yo hago mi camino, estoy haciendo un programa hace muchos años y me va muy bien”. Además, apuntó contra Evelyn Botto, quien había sido la primera en señalarla por su actitud con Johnny Depp: “Evelyn me pidió la prensa para que la entreviste y así promocionar Sex en su momento. A mí me daría más vergüenza eso para promocionar una obra”.

Nara Ferragut fue cuestionada por la forma en que se acercó a Johnny Depp para pedirle una foto

Para cerrar su descargo, la periodista lanzó un mensaje general que muchos interpretaron como una crítica hacia las dos conductoras: “Sean más agradecidas. Si tienen algo malo para decir, háganlo con nombre y apellido. No me nombren para meterme en esto, porque no me interesa”. Y concluyó con un fuerte reclamo: “Y después dicen que no les gusta el chimento, pero en el streaming están todo el tiempo hablando de la tele. Entre mujeres banquémonos, demasiado machismo en muchas mujeres”.