Paula Chaves mostró su árbol de Navidad, todos repararon en un detalle y explotaron los memes

Paula Chaves mostró su árbol de Navidad austero y fue duramente criticada en redes sociales, ya que se hizo mención a su falta de espíritu festivo, por lo que los memes no tardaron en llegar, con cuestionamientos de todo tipo y hasta comparaciones muy crueles para la figura del programa de streaming Tapados de laburo (Olga), donde también trabaja su esposo Pedro Alfonso.

La modelo utilizó sus historias de Instagram para revelar cómo quedó armado su árbol de Navidad, ya que la costumbre es poner manos a la obra con esta actividad recién el feriado del 8 de diciembre. En esta ocasión, la conductora de Tapados de laburo optó por innovar y sus seguidores no se tomaron la sorpresa para nada bien.

Al elegir la opción de tener un árbol de Navidad minimalista o austero, que además tampoco tuvo el típico color verde o sus adornos clásicos, Paula Chaves quedó en el ojo de la tormenta y le criticaron absolutamente todos los aspectos posibles sobre la situación. Desde el tamaño al color, además de los adornos y la falta de alegría y emoción del mismo, los memes fueron feroces contra ella y todavía no contestó a la situación, algo en lo que tampoco quiso meterse Pedro Alfonso en su cuenta personal.

Paula Chaves fue criticada por su austero árbol de Navidad Captura Instagram (@chavespauok)

De igual manera, uno de los principales cuestionamientos fue el que hizo mención a los hijos del matrimonio, es decir a Olivia, Baltazar y Filipa, quienes tienen 12, 9 y 5 años, respectivamente. Al tratarse de niños tan pequeños, este es uno de los momentos más importantes en sus vidas, ya que es cuando más inocencia tienen y pueden creer en la existencia de Papá Noel, algo que podría verse eclipsado por la decoración elegida por su madre, ya que no llama en lo absoluto a celebrar las fiestas con emoción.

Los memes contra el árbol de Navidad de Paula Chaves

Desde la delgadez del árbol de Navidad hasta su ausencia de colores, adornos, altura y clima festivo, Paula Chaves quedó envuelta en una catarata de memes en su contra por el poco ánimo de su decoración para las fiestas.

