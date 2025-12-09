Paula Chaves mostró su árbol de Navidad, todos repararon en un detalle y explotaron los memes
La conductora y modelo decidió innovar a la hora de armar el adorno de su casa para las fiestas de fin de año; tras compartir una imagen, se convirtió en el centro de los memes
- 3 minutos de lectura'
Paula Chaves mostró su árbol de Navidad austero y fue duramente criticada en redes sociales, ya que se hizo mención a su falta de espíritu festivo, por lo que los memes no tardaron en llegar, con cuestionamientos de todo tipo y hasta comparaciones muy crueles para la figura del programa de streaming Tapados de laburo (Olga), donde también trabaja su esposo Pedro Alfonso.
La modelo utilizó sus historias de Instagram para revelar cómo quedó armado su árbol de Navidad, ya que la costumbre es poner manos a la obra con esta actividad recién el feriado del 8 de diciembre. En esta ocasión, la conductora de Tapados de laburo optó por innovar y sus seguidores no se tomaron la sorpresa para nada bien.
Al elegir la opción de tener un árbol de Navidad minimalista o austero, que además tampoco tuvo el típico color verde o sus adornos clásicos, Paula Chaves quedó en el ojo de la tormenta y le criticaron absolutamente todos los aspectos posibles sobre la situación. Desde el tamaño al color, además de los adornos y la falta de alegría y emoción del mismo, los memes fueron feroces contra ella y todavía no contestó a la situación, algo en lo que tampoco quiso meterse Pedro Alfonso en su cuenta personal.
De igual manera, uno de los principales cuestionamientos fue el que hizo mención a los hijos del matrimonio, es decir a Olivia, Baltazar y Filipa, quienes tienen 12, 9 y 5 años, respectivamente. Al tratarse de niños tan pequeños, este es uno de los momentos más importantes en sus vidas, ya que es cuando más inocencia tienen y pueden creer en la existencia de Papá Noel, algo que podría verse eclipsado por la decoración elegida por su madre, ya que no llama en lo absoluto a celebrar las fiestas con emoción.
Los memes contra el árbol de Navidad de Paula Chaves
Desde la delgadez del árbol de Navidad hasta su ausencia de colores, adornos, altura y clima festivo, Paula Chaves quedó envuelta en una catarata de memes en su contra por el poco ánimo de su decoración para las fiestas.
Otras noticias de Paula Chaves
- 1
Teatro Colón: una gala de excelencia musical para celebrar los 100 años de su Coro y Orquesta Estable
- 2
El descargo de Gimena Accardi luego de lucir en los Martín Fierro el mismo vestido que Moria Casán usó en un evento
- 3
Quién ganó el Martín Fierro de Oro del Cine 2025
- 4
La tajante reacción de Gisela Dulko ante los rumores de romance con Roberto García Moritán