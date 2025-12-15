Quién ganó el Martín Fierro de Oro de Streaming 2025

En la primera edición del Premio Martín Fierro de Streaming se destacaron algunas de las producciones que brillaron por dicho medio. De la mano de Paula Chaves y Damián Betular, el evento dio distintas sorpresas y ganadores de la noche. El principal fue la producción que se llevó el Martín Fierro de Oro de Streaming, que no fue del género de espectáculos, como muchos esperaban en este certamen, sino que se trató del Stream Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), que compartió en vivo sus descubrimientos ultramarinos en “Fondo de mar”.

Paula Chaves destacó la importancia de este premio y dijo: “Durante 21 días, la expedición del Conicet logró más de 18 millones de visualizaciones y despertó el interés de grandes y chicos por la oceanografía y la biología marina; marcó un hito histórico”. Betular marcó la importancia de la investigación por el descubrimiento de más de 40 nuevas especies de animales.

Al escenario subieron tres científicos del Conicet, quienes se mostraron agradecidos y sorprendidos. En sus palabras de celebración, los investigadores marcaron la importancia del conocimiento en los más pequeños y del estudio científico. “Por favor, todo el mundo a cuidar el mar”, finalizaron.

En tanto, los galardones a Mejor comunidad y Mejor clip, definidos por el voto del público, quedaron en manos de LUZU TV, pese a la controversia generada por Nico Occhiato, quien le pidió a sus seguidores que no participaran de la votación, porque implicaba un costo. Además, se otorgó una mención especial a El Avispero, el programa periodístico de Enterate Play de Tucumán, en reconocimiento a su labor en defensa de la libertad de expresión.

Martin Fierro de Streaming 2025: el agradecimiento de los científicos Gerardo Viercovich - LA NACION

La primera edición de los Martín Fierro dedicados al streaming se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La gala reunió a figuras y canales del mundo digital y fue organizada por APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) como premios específicos para plataformas de streaming.

Todos los ganadores de la primera edición de los Martín Fierro de Streaming

Oro

Stream Conicet: “Fondo del mar” - Schmidt Ocean Institute

Mejor producción integral

Olga

Conducción masculina

Luquitas Rodríguez - Vorterix

Dupla del año

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Mejor comunidad (voto del público)

LUZU TV

Semanal

Mi primo es así - OLGA

Magazine

Sería increíble- OLGA

Entrevistador

Juan Pablo Varsky - Clank!

Programa revelación

Tapados de laburo - OLGA

Interés general

Nadie dice nada - Luzu TV

Mejor contenido on demand

La cruda - OLGA

Clip del año (voto del público)

LUZU TV

Musical

Un poco de ruido

Voz periodística

Iván Schargrodsky - Cenital

Co conducción masculina

Damián Betular - Olga

Streamer

Davo

Humorístico

Soñé que volaba - OLGA

Stream react

La Voz - Streams Telefe & LUZU TV

Político

Industria Nacional - Gelatina

Transmisión especial

Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute

Conducción femenina

Nati Jota - Olga

Deportivo

Cuidemos el fútbol - AZZ

Transmisión especial musical

Gracias Mercedes - Olga

Informativo

Segurola y Habana - Futurock

La mañana - Infobae

Talento revelación

Ángela Torres - Luzu TV

Figura humorística femenina

Momi Giardina - Luzu TV

Momi Giardina con su premio a Labor Humorística Femenina Gerardo Viercovich - LA NACION

Voz periodística deportiva

Flavio Azzaro - AZZ

Mejor programa federal

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Dólar Blue - La Casa del Streaming (Misiones)

Figura humorística masculina

Martín Garabal - Luzu TV

Co conducción femenina

Yoyi Francella - Luzu TV

El más border del streaming

Lo del Turco - La canchita TV

Actualidad

Ángel responde - Bondi

Ángel de Brito y su equipo agradeció el premio Prensa Olga

Columnista

Seba de Caro - Gelatina