Quién ganó el Martín Fierro de Oro de Streaming 2025

El premio icónico del espectáculo tuvo una primera edición para destacar programación digital; quiénes fueron los ganadores
En la primera edición del Premio Martín Fierro de Streaming se destacaron algunas de las producciones que brillaron por dicho medio. De la mano de Paula Chaves y Damián Betular, el evento dio distintas sorpresas y ganadores de la noche. El principal fue la producción que se llevó el Martín Fierro de Oro de Streaming, que no fue del género de espectáculos, como muchos esperaban en este certamen, sino que se trató del Stream Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), que compartió en vivo sus descubrimientos ultramarinos en “Fondo de mar”.
Paula Chaves destacó la importancia de este premio y dijo: “Durante 21 días, la expedición del Conicet logró más de 18 millones de visualizaciones y despertó el interés de grandes y chicos por la oceanografía y la biología marina; marcó un hito histórico”. Betular marcó la importancia de la investigación por el descubrimiento de más de 40 nuevas especies de animales.
Al escenario subieron tres científicos del Conicet, quienes se mostraron agradecidos y sorprendidos. En sus palabras de celebración, los investigadores marcaron la importancia del conocimiento en los más pequeños y del estudio científico. “Por favor, todo el mundo a cuidar el mar”, finalizaron.
En tanto, los galardones a Mejor comunidad y Mejor clip, definidos por el voto del público, quedaron en manos de LUZU TV, pese a la controversia generada por Nico Occhiato, quien le pidió a sus seguidores que no participaran de la votación, porque implicaba un costo. Además, se otorgó una mención especial a El Avispero, el programa periodístico de Enterate Play de Tucumán, en reconocimiento a su labor en defensa de la libertad de expresión.
La primera edición de los Martín Fierro dedicados al streaming se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La gala reunió a figuras y canales del mundo digital y fue organizada por APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) como premios específicos para plataformas de streaming.
Quién ganó el Martín Fierro de Oro de Streaming
Stream Conicet: “Fondo del mar”- Schmidt Ocean Institute
Todos los ganadores de la primera edición de los Martín Fierro de Streaming
Oro
Stream Conicet: “Fondo del mar” - Schmidt Ocean Institute
Mejor producción integral
Olga
Conducción masculina
Luquitas Rodríguez - Vorterix
Dupla del año
Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
Mejor comunidad (voto del público)
LUZU TV
Semanal
Mi primo es así - OLGA
Magazine
Sería increíble- OLGA
Entrevistador
Juan Pablo Varsky - Clank!
Programa revelación
Tapados de laburo - OLGA
Interés general
Nadie dice nada - Luzu TV
Mejor contenido on demand
La cruda - OLGA
Clip del año (voto del público)
LUZU TV
Musical
Un poco de ruido
Voz periodística
Iván Schargrodsky - Cenital
Co conducción masculina
Damián Betular - Olga
Streamer
Davo
Humorístico
Soñé que volaba - OLGA
Stream react
La Voz - Streams Telefe & LUZU TV
Político
Industria Nacional - Gelatina
Transmisión especial
Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute
Conducción femenina
Nati Jota - Olga
Deportivo
Cuidemos el fútbol - AZZ
Transmisión especial musical
Gracias Mercedes - Olga
Informativo
Segurola y Habana - Futurock
La mañana - Infobae
Talento revelación
Ángela Torres - Luzu TV
Figura humorística femenina
Momi Giardina - Luzu TV
Voz periodística deportiva
Flavio Azzaro - AZZ
Mejor programa federal
Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
Dólar Blue - La Casa del Streaming (Misiones)
Figura humorística masculina
Martín Garabal - Luzu TV
Co conducción femenina
Yoyi Francella - Luzu TV
El más border del streaming
Lo del Turco - La canchita TV
Actualidad
Ángel responde - Bondi
Columnista
Seba de Caro - Gelatina
