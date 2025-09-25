Luis Brandoni debió suspender la función de su obra de teatro por una “indisposición física”

Este miércoles, los espectadores que habían sacado entradas para ver a Soledad Silveyra y Luis Brandoni en la Avenida Corrientes, no pudieron cumplir su cometido. La función de la obra ¿Quién es quién?, que los dos populares actores protagonizan en el teatro Liceo, debió suspenderse.

El anuncio lo realizó Multiteatro desde su cuenta oficial de X, la red antes conocida como Twitter. “Informamos que por indisposición física del señor Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche del espectáculo ¿Quién es quien?, en el teatro Liceo. Las entradas en poder del público se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, indica el texto compartido.

El anuncio generó alarma entre los seguidores del actor y dirigente radical. Sin embargo, con el correr de las horas, el productor teatral Carlos Rottemberg brindó a los medios un pantallazo sobre el estado de salud del actor de 85 años y aseguró que es posible que este jueves vuelva al escenario.

Según indicó el productor, Brandoni sufrió desde la mañana del miércoles una “ligera descompensación” que le exigió realizar reposo.

La compañera de elenco del protagonista de Made in Lanús y Buscavidas también intentó llevar tranquilidad sobre el estado de salud de Brandoni, e indicó que la descompensación se produjo por un alimento que ingirió y, al igual que Rottemberg, señaló que es muy posible que este jueves retome su rutina.

En Quién es quién, la obra de la uruguaya Audrey Schebat dirigida por Héctor Díaz, Silveyra y Bradoni actúan juntos por primera vez. Allí, interpretan a un matrimonio de abogados con más de 20 años de casados que se reprochan, con afecto, en lo que se han convertido cada uno con el transcurrir del tiempo.

Según le contaron a LA NACION, fue Solita quien se quiso dar el gusto de trabajar con quien admira tanto y pidió que fuera su compañero de elenco. “Es el único actor… Bueno, no el único, porque tenemos grandes actores; pero es el que mejor maneja el humor y la emoción al mismo tiempo; es verosímil y los tonos que hace... Leía la obra y no podía sacarme de la cabeza a Brandoni", reveló la actriz hace unos meses, en una entrevista conjunta.

En esa misma entrevista, aseguraron que se llevan “bastante bien”. “Es raro que estemos debutando como pareja de teatro después de tantos años de relación. Eso es lo curioso”, indicó el actor. Y explicó: “Hemos participado de muchas cosas juntos”.

Silveyra, entonces, detalló: “Mucho acontecimiento político en la dictadura, en el gobierno de Isabel Perón con (José) López Rega. Y fue muy duro cuando llegó la amenaza de La Triple A. Yo estaba trabajando con (Héctor) Alterio que también se exilió con Brandoni y otros tres actores más que fueron los cinco primeros. Así que hemos compartido marchas juntos porque en dictadura todos estábamos unidos: comunistas, demócrata cristianos, radicales, peronistas. Éramos todos uno”.

Brandoni, además, contó cuáles son sus próximos proyectos: “Tengo por delante dos desafíos. Uno es la versión cinematográfica de Parque Lezama y en la segunda mitad de 2025 vamos a filmar la segunda parte de Nada, que va a tener otro título. Y Made in Lanús sigue todo el año que viene. Es una gran obra y tengo el gusto de dirigirla".

“Para vivir hay que remar siempre. Tengo expectativas de que las cosas pueden funcionar bien. En cuanto a nuestra tarea, tenemos el tema de la televisión que durante décadas fue la fuente de trabajo más importante para los actores. Y lamentablemente eso se perdió. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Tenemos el refugio del teatro, por suerte”, indicó el actor.