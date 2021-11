Luis de la Rosa, de interpretar a Luis Miguel a conducir en Nickelodeon: “Quiero inspirar a cumplir sus sueños”

Viernes, 13.50, el teléfono suena puntual. Del otro lado de la línea se encuentra él, este actor y estudiante de ingeniería química, que aprovecha los minutos libres entre materia y materia para hablar con la prensa. “Sí, estoy en la Universidad. De hecho, estoy saliendo de dos exámenes muy largos”, le confiesa Luis de la Rosa a LA NACION antes de empezar la entrevista.

Luis de la Rosa conduce Nick Snack, un late night show para niños y adolescentes por la pantalla de Nickeloedon. ViacomCBS Networks Americas

Quizá su nombre no nos resulte tan familiar, sin embargo su rostro sí lo es. Es que este joven actor se hizo conocido por interpretar a Luis Miguel de adolescente en la exitosa serie de Netflix y a Bruno de la Mora en La casa de las flores. Hoy, con apenas 20 años, este mexicano va por más y debuta como conductor de un nuevo programa que promete reunir todo lo que le interesa a los más jóvenes. “Nick Snack es el primer late night show para niños y adolescentes en Latinoamérica, así que estoy muy emocionado”, advierte sobre este ciclo de entrevistas, música, juegos, retos y challenges que se estrenó a finales de octubre y que hoy [viernes 19 de noviembre] emite su segundo episodio por la pantalla Nickelodeon y también por su canal de YouTube.

-¿Cómo te sentís en esta nueva faceta como conductor?

-Muy honrado y agradecido de que Nickelodeon me haya dado la oportunidad. Es un reto diferente porque normalmente estoy acostumbrado a hacer un personaje como actor, así que ser yo mismo es un poco extraño. Me puse a ver muchas referencias de conductores que me gustan, por ejemplo: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Ellen DeGeneres y me di cuenta que lo único que ellos hacen es escuchar a su invitado, así que creo que por ahí va la cosa. Escuchar, estar relajado y pasártela bien. Además desde hace rato que quiero inspirar a los jóvenes a cumplir sus sueños, a ser ellos mismos y a no tenerle miedo al fracaso y creo que a través de sus ídolos, mostrando sus historias y todo lo que tuvieron que superar para llegar donde están, puedo lograrlo.

-¿Qué es lo más difícil de este rol?

-Lo más difícil es hacer sentir cómodo al invitado. Creo que eso es lo más importante porque si no se siente cómodo el show se cae por completo. Hay algunos que no están tan acostumbrados a las entrevistas por lo que es importante darles confianza y seguridad para que todo salga bien.

-Seguramente te va a tocar entrevistar a un montón de artistas que admirás, ¿a quién te gustaría sí o sí tener sentado en tu sillón?

-¡Uy, a un montón! A Billie Eilish sería muy bueno poder tenerla en el show porque se me hace muy auténtica y real. A Justin Bieber también. Me interesa mucho la gente que ha pasado por facetas difíciles y ha salido adelante porque siento que lo que pueden decirle a los niños y adolescentes es muy valioso.

-Te hiciste muy conocido por interpretar a Luis Miguel de adolescente en la serie de Netflix, ¿cómo viviste semejante repercusión?

-Fue todo muy rápido. Yo no estaba en México cuando se estrenó la serie de Luis Miguel. Todo el mundo me decía que era un éxito, pero yo nunca lo dimensioné. Un día subí al avión de regreso a casa, volvía de Canadá a México, y ni bien puse un pie ya me estaban pidiendo fotos. Fue muy raro y muy fuerte para mí, no entendía nada. Me costó mucho acostumbrarme a esta nueva vida, a esta nueva dinámica. Yo era un niño común y corriente que iba todos los días a la escuela y de repente fue muy extraño recibir tanta atención, pero lo fui manejando y ahorita estoy completamente feliz.

En esta escena de Luis Miguel, la serie, el actor le canta a su madre en la ficción, Marcela Basteri. Juan Carlos Polanco/Netflix - _MG_2483 copy

-¿Cuál es el lado B de la fama, ese que menos te gusta?

-Lo que más trabajo me cuesta es mantener en eje mi salud mental bajo tanta presión y tanta expectativa de la gente. Por suerte, y después de un gran trabajo a través de la lectura o la meditación, pude conocerme a mí mismo y eso es lo que me ha salvado, lo que me ha ayudado. Obviamente también está eso de no poder hacer una vida “normal” como salir a comer sin que te tomen fotos o de fiesta con mis amigos sin que me jalen de los pelos, pero estoy tan contento y agradecido de todo lo que he hecho y el efecto que ha tenido, que eso pesa más.