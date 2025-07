Luis Ventura se refirió a la dura agresión que sufrió en la cancha: “Fue premeditado, pero no me van a correr”

Este domingo, Luis Ventura fue agredido en pleno partido del ascenso de forma brutal en la cancha de Central Ballester mientras dirigía al equipo del Club Atlético Victoriano Arenas, del que es manager y director técnico. Como consecuencia de la golpiza, fue atendido en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde pasó la noche en observación. Este lunes, apenas le dieron el alta, compartió sus impresiones del hecho con la prensa. “Esto fue premeditado”, disparó. “Dio todo bien, pero el dolor en la cabeza y el chichón lo tengo”, sumó.

Luis Ventura, presidente de Aptra, no pudo participar de los Martín Fierro a la radio

“Nos cagaron a trompadas. Tuvimos que frenar a jugadores que querían salir del vestuario por indignación”, repasó en relación a los hechos de violencia que protagonizó ayer por la tarde y que no le permitieron asistir a la ceremonia de los Martín Fierro a la Radio en su carácter de presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). Además, contó que varios integrantes del equipo quedaron lastimados.

“Recuerdo que fui a sacar al arquero, que lo estaban acosando cuatro tipos, uno con un arma blanca. Lo saqué porque era uno de los últimos que quedaba en la cancha y me fui caminando tranquilo porque supuse que conmigo no había bronca”, repasó cuando le preguntaron por el momento exacto de la agresión. “Esto lo fomentan los malos arbitrajes”, sumó como hipótesis. “Un día van a matar a alguien, como ya pasó, y después se van a lavar las manos y va a caer en el olvido, con gente profugada, con gente que no la encuentran, con gente que cambia los expedientes y va a la comisaría, como hicieron ayer”, denunció, y habló de sobornos entre los jugadores.

Así agredieron a Luis Ventura durante un partido del ascenso

Al volver al instante del golpe, Ventura explicó que no llegó a ver al agresor. “Vi después en los videos que el tipo viene caminando de frente. Nunca esperé que me pegara donde me pegó. Me pega un poco más arriba, en la sien, y me mata”, aseguró. Sobre su paso por la clínica, explicó que le hicieron una tomografía, un electrocardiograma y todos los estudios de rigor. “Dio todo bien, pero el dolor en la cabeza y el chichón lo tengo”, sumó.

Ventura contó además que no piensa renunciar a su cargo de manager y DT de Victoriano Arenas. “Si lo hiciera, le estaría abriendo las puertas a las grandes mafias que nos cagan a todos los argentinos”, sentenció. “Yo si juego mañana contra Ballester voy a ir de vuelta y voy a sentarme en el banco. A mí no me van a correr”, sostuvo con vehemencia.

“Fue un golpe a traición, vil”

Antes de que le dieran el alta, quien habló del triste episodio fue Carlos Ventura, hermano de Luis. “Ayer se hizo dos estudios que salieron bien. Quedó en observación”, comentó en diálogo con Pamela David y el resto del equipo de Desayuno Americano. Además, reveló que intentó ir anoche, una vez que terminó la ceremonia de los Martín Fierro, pero que el periodista, de 69 años, le pidió que no lo hiciera. “Cuando tenés un golpe a mansalva en la cara tenés que hacerte una tomografía por las secuelas que te puede dejar”, explicó de inmediato.

“Vos quedás en manos de estos energúmenos que juegan con tu vida”, dijo luego en relación a los responsables de haber golpeado a su hermano, y mencionó el hecho del posible regreso del público visitante a la cancha. “Por esta clase de gente que no sé a qué se dedica, que no sé qué hacen, a la gente que es futbolera como todos nosotros nos dejan marginados para poder disfrutar de un partido”, señaló.

Sobre el golpe en sí, Carlos explicó que su hermano estaba “completamente desprevenido” cuando recibió el impacto. “Es un golpe a traición, vil”, describió, y explicó que no solo sufrió el impacto del agresor sino que también se lastimó al caer al piso. También señaló que no es la primera vez que su hermano sufre una agresión. “Años atrás tuvimos exactamente el mismo episodio, el día que Victoriano gana en esa cancha. También, andá a saber quién abrió la puerta para que entre gente como esta”, se preguntó, y cuestionó el hecho de que, con tantas cámaras en el lugar, todavía no se sepa quién fue el que dio el golpe. “Todos estos atacan en masa”, sumó.

Otra de las voces del entorno de Ventura que esta mañana se escuchó en relación al estado de salud del periodista fue la de Facundo Ventura, su hijo. El también periodista de espectáculos estuvo en Mujeres Argentinas (eltrece) y compartió sus impresiones. “Por suerte fue solamente el golpe”, explicó, y sumó que los estudios le dieron bien y que tuvo que frenar a su padre porque pese a su estado de salud anoche pretendía ir a la entrega de los Martín Fierro.

“Una vez que le dio todo bien el médico le dijo que se podía ir a su casa, pero le recomendó que se quede en observación, por las dudas”, repasó. “Cuando le dijeron que se podía ir ya estaba viendo dónde tenía el traje para ir a los Martín Fierro”, describió. Además, aseguró que junto a su hermano, Nahuel, le van a pedir a Ventura que deje el fútbol. “No es que esto le genera un ingreso. Si él tiene ganas de dirigir, que dirija las inferiores de Victoriano, o un intercountry, porque la verdad es que el ascenso argentino está muy jodido”, cerró.