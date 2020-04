La actriz se mostró sorprendida por las especulaciones generadas en torno a unos videos de Instagram Crédito: Instagram Luisana Lopilato

Luisana Lopilato hizo un fuerte descargo luego de que algunos gestos de su marido, Michael Bublé, recibieran un fuerte repudio en las redes sociales . En medio de la pandemia de coronavirus y, para alivianar la cuarentena obligatoria, la pareja decidió realizar en las últimas semanas transmisiones en vivo de Instagram en las que se los pudo ver leyendo y cocinando, entre otras actividades.

Sin embargo, los fans de la actriz captaron ciertas actitudes de su marido que no les resultaron agradables, y compartieron los videos en Twitter, donde tanto Lopilato como Bublé continúan encabezando las tendencias, incluso junto a la ex del crooner, Emily Blunt.

En uno de los vivos, el artista está algo molesto porque su esposa no cumplió con el horario de grabación. "Estaba haciendo unos cupcakes para los chicos", aclaró ella. "Siempre llega tarde a todos lados. Le miento al médico, le miento al dentista...Les invento que hay mucho tránsito", acotó Bublé. En el final otra transmisión, al no advertir que la cámara seguía grabando, el músico le dice a su esposa "Voy a matarte", aunque el contexto no es muy claro.

Al advertir la repercusión de los videos, la modelo y actriz realizó un posteo en Instagram titulado "Siempre hace lo correcto y deja para Dios las consecuencias", dirigido a quienes notaron conductas que, según ella, fueron malinterpretadas.

"¡Es increíble cómo son algunos seres humanos! Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo, nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia", escribió Luisana, visiblemente enojada con las especulaciones vertidas en las redes. Posteriormente, Lopilato se puso más personal al hablar de su esposo.

"Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas de quién es mi esposo ¡y lo volvería a elegir una y mil veces más! ¡No es justo! Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que ¡no lo permitan tampoco!", les pidió a sus seguidores.

"El mundo necesita en estos momentos más que nunca 'amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad'. NO este tipo de personas.", concluyó Lopilato en su posteo. De todos modos, más allá de su pedido, la publicación no tardó en inundarse de mensajes de fans a través de los cuales le siguieron manifestando a Luisana su preocupación, al ratificar que ciertos gestos de Bublé en los vivos no son aceptables.