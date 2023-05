Lupita Nyong’o enfrentó los rumores de romance con Janelle Monáe: “No me molesta que nos relacionen”

escuchar

“No me sorprende”. Así reaccionó Lupita Nyong’o cuando le preguntaron sobre los rumores de romance con su colega, Janelle Monáe. La actriz de 12 años de esclavitud fue una de las personalidades que brindó su testimonio en el artículo especial que la revista Rolling Stone preparó sobre Monáe a propósito del lanzamiento de su nuevo álbum, The Age of Pleasure.

En aquella entrevista, Nyong’o, de 40 años, aseguró: “No me importa de ninguna manera lo que digan”, en relación con las versiones que indican que las dos actrices habrían mantenido una relación romántica hace algunos años. Y agregó: “No me molesta que nos relacionen, de ninguna manera”.

“Ella tiene un magnetismo que obviamente el mundo entero está detectando. Ella es así de enigmática”, definió Nyong’o a su amiga. Y agregó: “La gente siente curiosidad por las personas enigmáticas. Por eso no me sorprende todo lo que genera”. En la entrevista, la actriz de Pantera Negra reveló que vio por primera vez a Monáe en la Met Gala de 2014. En aquel momento, ella ya se había hecho acreedora del premio Oscar por su desempeño en 12 años de esclavitud, y su colega se mostró muy amistosa desde el comienzo. “Este mundo todavía era extremadamente nuevo para mí e increíble”, recordó la actriz. “[Janelle] se me acercó y me dio el abrazo más real. Creo que podíamos habernos balanceado con la música. Su mensaje era: ‘Estoy muy orgullosa de vos, y gracias por ser así'”.

“En algún momento, [Janelle] me pidió mi teléfono, agendó su número y dijo: ‘Sigamos en contacto’”, agregó Nyong’o sobre aquel primer encuentro. “Ella dijo: ‘Lo digo en serio. Si necesitas algo, estoy aquí para vos’”, rememoró.

Las dos artistas se convirtieron en amigas desde ese momento y con el tiempo, la relación se volvió muy cercana. Al respecto, Nyong’o le dijo a Rolling Stone que asistió al menos a una fiesta organizada por Monáe cuando la estrella de Glass Onion: un misterio de Knives Out comenzó a trabajar en su nuevo álbum, en 2021. “Ella es extremadamente talentosa. Es algo que está integrado en su espíritu. Su apertura crea intimidad en la pantalla. Es genial verla pasar de una cosa a otra y hacerlo con tanta maestría”, halagó a su amiga.

Volviendo sobre el aura de misterio que envuelve a Monáe, Nyong’o indicó que a pesar de la estrecha amistad que supieron construir, no se siente en condiciones de asegurar que la conoce en su totalidad. “ Nunca llegás a saber todo sobre ella. Creo que eso es lo que la hace interesante como artista ”, aseguró.

A pesar de haberse convertido en una celebridad en tiempo récord y de acaparar todos los flashes en los eventos a los que concurre, la actriz supo mantener su vida privada en el más estricto secreto, sobre todo lo referido a cuestiones del corazón. Por eso, en diciembre de 2022 sus seguidores se sorprendieron cuando confirmó en las redes su romance con el presentador televisivo y comentarista deportivo Selema Masekela.

Janelle Monáe en la fiesta posterior a la entrega de los Oscar 2023, organizada por Vanity Fair MICHAEL TRAN - AFP

Monáe, en 2018, se definió abiertamente pansexual, también durante una entrevista con Rolling Stone. “Leí sobre la pansexualidad y dije ´Oh, con estas cosas también me identifico´. Estoy abierta a aprender más sobre quién soy”, dijo en ese momento la actriz de Talentos ocultos.

La pansexualidad es la atracción sexual, romántica o sentimental por hombres y mujeres heterosexuales, lesbianas, gays, intersexuales, transexuales e intergéneros. Básicamente, hace referencia a personas que se relacionan con otros sin importar su sexo o género.

“Quiero que las chicas y los chicos jóvenes, no binarios, gay, hetero, queer, que la estén pasando mal por su sexualidad, que estén sufriendo por sentirse excluidos o víctimas de bullying por ser singularmente ellos mismos, sepan que los entiendo. Este álbum es para ustedes. Estén orgullosos”, dijo en la entrevista con respecto a su disco de 2018 Dirty Computer.

